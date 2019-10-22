Rus Temel Reis 3 dakikada nakavt oldu

23 ya\u015f\u0131ndaki v\u00fccut geli\u015ftirme sporcusu, Rusya'da Oleg Mongol ile kafes d\u00f6v\u00fc\u015f\u00fcnde kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. ,Hem tecr\u00fcbesiz olan hem de \u015fi\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fcn aksine g\u00fc\u00e7s\u00fcz kollar\u0131yla rakibine direnemeyen Tereshin, 3 dakikada rakibine yenildi.\r\n\r\n,B\u00fcy\u00fck kol kaslar\u0131yla g\u00fcndem olan Tereshin'in MMA maceras\u0131 k\u00f6t\u00fc ba\u015flarken, Rus d\u00f6v\u00fc\u015f\u00e7\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 hatadan d\u00f6nerek kollar\u0131 i\u00e7in tedavi olmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da ifade etti.\r\n\r\n,M\u00fccadelenin ard\u0131ndan konu\u015fan Tereshin, "Askere gitmeden \u00f6nce 2 y\u0131l fitness yapm\u0131\u015ft\u0131m. Askerdeyken kas kayb\u0131 ya\u015famamak i\u00e7in kollar\u0131ma synthol enjekte ettim. Askerlik g\u00f6revim bittikten sonra kollar\u0131m\u0131n eskiye d\u00f6nmesi i\u00e7in tedavi oluyorum." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Kaslar\u0131na synthol isimli maddeyi enjekte ederek abart\u0131 bir kol g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcne sahip olan Kirill Tereshin, MMA'da ilk kez sahne ald\u0131.\r\n\r\n,