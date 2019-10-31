Rusya'da göz gözü görmüyor! Her yer beyaza büründü

Ba\u015fkent Moskova\u2019da ise kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle trafik kazalar\u0131nda art\u0131\u015f ya\u015fand\u0131. Moskova B\u00f6lge Trafik Ajans\u0131, son 2 g\u00fcnde trafik kazalar\u0131n\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin ara\u00e7lar\u0131na k\u0131\u015f lasti\u011fi takmamas\u0131 nedeniyle artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Moskova\u2019n\u0131n hemen hemen t\u00fcm b\u00f6lgelerinde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle ekipler kar temizlik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Rusya\u2019da ge\u00e7ti\u011fimiz hafta orta ve kuzey b\u00f6lgelerde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, \u00f6nceki g\u00fcnden itibaren \u00fclkenin t\u00fcm b\u00f6lgelerinde etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Rusya\u2019\u0131n Sibirya b\u00f6lgesinde bulunan T\u00fcmen, Ural, Altay gibi b\u00f6lgelerde hayat neredeyse durma noktas\u0131na geldi. B\u00f6lgede yerel y\u00f6netimler taraf\u0131ndan gece g\u00fcnd\u00fcz kar temizleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131l\u0131yor.,Petersburg \u015fehrinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u015fiddetini artt\u0131rmas\u0131yla caddeler beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. \u015eehirde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle bir\u00e7ok yol kapan\u0131rken ekipler yollar\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba sarf etti.,Rusya\u2019n\u0131n g\u00fcney \u015fehirlerinden So\u00e7i\u2019nin turistik kayak merkezi Krasnaya Poliyana\u2019da da k\u0131\u015f ba\u015flad\u0131. Rusya\u2019da d\u00fczenlenen k\u0131\u015f olimpiyatlar\u0131n\u0131n da yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 turistik b\u00f6lgeye kar d\u00fc\u015fmesiyle birlikte k\u0131\u015f sezonu a\u00e7\u0131lmaya ba\u015flad\u0131.,\u0130\u015fte Rusya'dan kar manzaralar\u0131...,.,Rusya\u2019n\u0131n bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde so\u011fuk havan\u0131n etkisini g\u00f6stermesiyle ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 sokaklar beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.