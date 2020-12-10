Rusya'daki Sahalin Adası'na giden turistlere para ödenecek

Rusya'n\u0131n en b\u00fcy\u00fck adas\u0131 olan ve Kuzey Pasifik k\u0131y\u0131lar\u0131nda bulunan Sahalin Adas\u0131'na turist \u00e7ekilmesi i\u00e7in ilgin\u00e7 bir kampanya yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Sahalin B\u00f6lgesel H\u00fck\u00fcmet Bas\u0131n Servisi\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cSahalin ve Kuril Adalar\u0131\u2019na gelen her bir turiste 20 bin rubleyi (T\u00fcrk paras\u0131 ile 2 bin 100 lira) ge\u00e7meyecek \u015fekilde otel, gezi, ula\u015f\u0131m gibi bedelleri kadar \u00f6deme yap\u0131lacakt\u0131r\u201d denildi.\r\n\r\n,B\u00f6lgeye turistlerin gelmesinin \u00e7ok zor oldu\u011fu ifade edilerek, \u201cSahalin B\u00f6lgesi\u2019ne, Moskova\u2019dan bir ki\u015finin tatil ama\u00e7l\u0131 gelmesi olduk\u00e7a zor. Uzak mesafe nedeniyle u\u00e7ak bedelleri \u00e7ok fazla. Bu bedelleri herkes kar\u015f\u0131layam\u0131yor. Adalar\u0131m\u0131z benzersiz bir do\u011faya sahip. Sadece Rus de\u011fil bir\u00e7ok \u00fclkeden insan bu b\u00f6lgeye gelir. Biz herkesin bu g\u00fczellikleri g\u00f6rmesini isteriz\u201d denildi.\r\n\r\n,T\u00fcm d\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan Covid-19 salg\u0131n\u0131ndan Rusya da b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde etkilendi.\r\n\r\n,Bir\u00e7ok \u00fclkeyle u\u00e7u\u015flar\u0131n durdurulmas\u0131ndan sonra Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, t\u00fcm b\u00f6lge ba\u015fkanlar\u0131na i\u00e7 turizmi canland\u0131rmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde talimat verdi.,