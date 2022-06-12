Rusya'dan ABD ve AB’yi ağır darbe: Depoları yok ettik

.,Rus hava savunma sistemi taraf\u0131ndan Harkov b\u00f6lgesindeki Ukrayna Hava Kuvvetleri\u2019ne ait bir Su-25 u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc bildiren bakanl\u0131k, \u201cToplam 201 u\u00e7ak, 130 helikopter, bin 188 insans\u0131z hava arac\u0131 (\u0130HA), 388 u\u00e7aksavar f\u00fcze sistemi, 3 bin 514 tank ve di\u011fer z\u0131rhl\u0131 sava\u015f arac\u0131, 508 \u00e7ok namlulu roketatar, bin 870 saha ve havan top\u00e7usu ile 3 bin 570 \u00f6zel askeri ara\u00e7 operasyon \u00e7er\u00e7evesinde yok edildi\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131, ABD ve Avrupa\u2019dan Kiev\u2019e sa\u011flanan silahlar\u0131n bulundu\u011fu depoyu yok ettiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya kar\u015f\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 i\u015fgal giri\u015fiminde ABD ve AB \u00fclkelerinin silah deste\u011fine Rusy a\u011f\u0131r darbe indirdi. Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131 Ukrayna\u2019da devam eden askeri operasyona dair yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cABD\u2019de ve Avrupa \u00fclkelerinden, Kiev\u2019e sa\u011flayan silahlar\u0131n bulundu\u011fu depoyu yok ettik\u201d dedi.\r\n\r\n,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ederken Rusya Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019ndan yeni bir a\u00e7\u0131klama geldi. ,Ukrayna\u2019n\u0131n bir\u00e7ok noktas\u0131ndaki sald\u0131r\u0131lar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren Rusya, Ukrayna\u2019ya destek veren \u00fclkeleri de hedef ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi. Ukrayna\u2019daki bir silah deposunu vurdu\u011funu a\u00e7\u0131klayan bakanl\u0131k, \u201cTernopol b\u00f6lgesindeki Chortkov yak\u0131nlar\u0131nda i\u00e7inde deniz tabanl\u0131 y\u00fcksek hassasiyetli uzun menzilli Kalibr f\u00fczeler, ABD ve Avrupa \u00fclkelerinden Kiev rejimine tedarik edilen b\u00fcy\u00fck bir tanksavar f\u00fcze sistemi, ta\u015f\u0131nabilir u\u00e7aksavar f\u00fcze sistemi ve top mermisinin bulundu\u011fu depo imha edildi\u201d ifadelerini kulland\u0131.