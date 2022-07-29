Rusya'dan Akkuyu'ya 'peşin' yatırım! 15 milyon dolar aktarılıyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülke, Putin önderliğindeki Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlara rağmen Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdüren ve geri adım atmayan Rusya'nın ekonomik olarak zorlanacağı iddia edildi ve bu yaptırımların Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nde finans sorununa neden olabileceği öne sürüldü.