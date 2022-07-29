BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Akkuyu'ya 'peşin' yatırım! 15 milyon dolar aktarılıyor

Rusya'dan Akkuyu'ya 'peşin' yatırım! 15 milyon dolar aktarılıyor

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülke, Putin önderliğindeki Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uyguladı. Yaptırımlara rağmen Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini sürdüren ve geri adım atmayan Rusya'nın ekonomik olarak zorlanacağı iddia edildi ve bu yaptırımların Türkiye-Rusya ortaklığı ile yapılan Akkuyu Nükleer Santrali'nde finans sorununa neden olabileceği öne sürüldü.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144