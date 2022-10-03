Rusya'dan 'seferberlik' görüntüleri... Gençler kaçtı, yaşlılar askere alındı

,Askere al\u0131nan baz\u0131 vatanda\u015flar yak\u0131nlar\u0131 ile vedala\u015ft\u0131.,Askere al\u0131nan Rus vatanda\u015flar\u0131 e\u011fitim a\u015famas\u0131na ge\u00e7ti. ,Askerlerin e\u015fleri, \u00e7ocuklar\u0131 ve yak\u0131nlar\u0131 g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. ,Ayr\u0131ca bat\u0131l\u0131 \u00fclkeler Rusya\u2019ya kar\u015f\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 da art\u0131rd\u0131. ,Baz\u0131 Rus erkeklerinin askere al\u0131n\u0131rken bindirildikleri otob\u00fcslerde \u00fczg\u00fcn oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc. ,E\u011fitimin ard\u0131ndan cephelere g\u00f6nderilmesi bekleniyor. ,Rus askerlerinin aileleriyle vedala\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler dikkat \u00e7ekti. ,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, 21 Eyl\u00fcl'de k\u0131smi seferberlik ilan etmi\u015fti. ,Rusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Vladimir Putin, Ukrayna'n\u0131n do\u011fusundaki Zaporijya, Donetsk, Luhansk ve Herson'un ilhak\u0131n\u0131 onaylayan anla\u015fmalar\u0131 imzalad\u0131. ,Rusya Savunma Bakan\u0131 Sergey \u015eoygu da k\u0131smi seferberlik kapsam\u0131nda toplam 300 bin yedek askerin g\u00f6reve \u00e7a\u011fr\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 bildirmi\u015fti.,Rusya'da ge\u00e7en hafta k\u0131smi seferberli\u011fin ilan edilmesinin ard\u0131ndan ba\u015fkent Moskova\u2019da kurulan askerlik \u015fubelerinde vatanda\u015flar i\u015flemlerini yapt\u0131rarak birliklerine sevk edildi.,Rusya'da ilan edilen k\u0131smi seferberli\u011fin ard\u0131ndan Rostov'da askere al\u0131nanlar\u0131n e\u011fitimi ba\u015flad\u0131. ,Rusya'n\u0131n Ukrayna\u2019ya kar\u015f\u0131 a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 sava\u015f devam ediyor. ,Rusya, Ukrayna\u2019da 3 b\u00f6lgeyi ilhak etti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Rusya\u2019da k\u0131smi seferberlik karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan binlerce erkek askere al\u0131nd\u0131.,Ukrayna ba\u015fta olmak \u00fczere Avrupa Birli\u011fi (AB), ABD, Yunanistan, \u0130srail, Polonya ve bir\u00e7ok \u00fclke karar\u0131 tan\u0131mad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,Ukrayna Devlet Ba\u015fkan\u0131 Volodimir Zelenskiy ise \u201cH\u0131zland\u0131r\u0131lm\u0131\u015f NATO \u00fcyeli\u011fi i\u00e7in ba\u015fvurduk\u201d dedi.