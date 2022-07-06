Rusya’dan Slovyansk'a saldırı: 2 ölü, 7 yaralı

.,Belediye Ba\u015fkan\u0131 Lyakh yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cDo\u011frulanm\u0131\u015f verilere g\u00f6re, d\u00fcn Slovyansk \u015fehrine d\u00fczenlenen bombal\u0131 sald\u0131r\u0131larda 2 sivil \u00f6ld\u00fc, 7 ki\u015fi ise yaraland\u0131\u201d dedi.,Rus ordusunun d\u00fcn Ukrayna\u2019n\u0131n Donetsk b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Slovyansk \u015fehrine d\u00fczenledi\u011fi bombal\u0131 sald\u0131r\u0131da 2 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi, 7 ki\u015finin ise yaraland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,Rus ordusunun Ukrayna\u2019ya y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ediyor. Ukrayna\u2019n\u0131n Donetsk b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Slovyansk \u015fehrinin Belediye Ba\u015fkan\u0131 Vadym Lyakh, Rus ordusunun d\u00fcn Slovyansk \u015fehrine bombal\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenledi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Rusya- Ukrayna sava\u015f\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 24 \u015eubat tarihinden bu yana Slovyansk \u015fehrinde toplam 17 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f, 67 ki\u015fi ise yaralanm\u0131\u015ft\u0131. \u015eehirden 20\u2019si \u00e7ocuk 114 ki\u015fi ise tahliye edilmi\u015fti.