Rusya’nın ürkütücü ‘Terminatör’ tankları savaşta ilk kez görüntülendi!

.,9 May\u0131s Zafer G\u00fcn\u00fc etkinliklerinde de g\u00f6r\u00fcnen, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde cephe hatt\u0131nda oldu\u011fu do\u011frulanan Rusya'n\u0131n 'Terminat\u00f6r' tanklar\u0131 ilk kez sava\u015fta g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Resimler sava\u015fta terminat\u00f6r tanklar\u0131n sava\u015f meydan\u0131nda oldu\u011funu ispatl\u0131yor\u2026 Rusya\u2019da \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc terminat\u00f6r tanklar\u0131n ilk kez cephe hatt\u0131na yerle\u015fti\u011fini do\u011frulam\u0131\u015ft\u0131.\r\nRusya Devlet Ba\u015fkan\u0131 Putin\u2019in sava\u015fta yava\u015f ilerleme kaydetmesi Ukrayna\u2019ya y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar\u0131nda yeni ara\u00e7lar\u0131n\u0131 devreye sokarak m\u00fccadele etti\u011fini g\u00f6steriyor. Terminat\u00f6rlerin g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00f6zellikleri korkun\u00e7 ve \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc etki olu\u015fturuyor. Tanklar 55 ton a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ve dakikada 600 mermi ate\u015fleme \u00f6zelli\u011fine sahip.\r\nD\u00f6rt adet tanksavar f\u00fcze rampas\u0131, iki adet 30mm top, iki adet bombaatar, bir makineli t\u00fcfek ile donat\u0131lan arac\u0131n azami h\u0131z\u0131 36mph. Tanklar, hafif z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar\u0131, di\u011fer tanklar\u0131, helikopterleri ve al\u00e7aktan u\u00e7an u\u00e7aklar\u0131 vurabiliyor.\r\n\r\n,Rusya\u2019n\u0131n a\u011f\u0131r silahl\u0131 ve z\u0131rhl\u0131 Terminat\u00f6r tanklar\u0131 Ara\u00e7lar Donbas\u2019tan Bakhmut\u2019a do\u011fru ilerlerken tarlada dumanlar\u0131n aras\u0131nda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya kar\u015f\u0131 sald\u0131r\u0131lar\u0131 devam ediyor. Rusya\u2019n\u0131n 9 May\u0131s Zafer G\u00fcn\u00fc etkinliklerinde de g\u00f6r\u00fcnen \u00fcrk\u00fct\u00fcc\u00fc Terminat\u00f6r tanklar\u0131 sava\u015f meydan\u0131nda ilk kez g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Putin sava\u015f\u0131n ba\u015f\u0131ndan beri ilk kez bu tanklar\u0131 sava\u015f meydan\u0131nda devreye soktu. Rusya Terminat\u00f6r olarak bilinen BMPT tank destek arac\u0131n\u0131n Ukrayna\u2019ya gitti\u011fini bildirmi\u015fti.,Tanklar i\u00e7erisindeki ayr\u0131ca m\u00fcrettebat\u0131 kimyasal silah ve radyasyona kar\u015f\u0131 koruyan kapal\u0131 bir kabine de sahip ve en tehlikeli sava\u015f b\u00f6lgeleri i\u00e7in tasarlanm\u0131\u015f.\r\n,Ukraynal\u0131 gazeteci Yuriy Butusov, "Durum zor ve d\u00fc\u015fman i\u00e7in b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7lerle savunmam\u0131z\u0131 k\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor." dedi.