Rusya’nın ürkütücü ‘Terminatör’ tankları savaşta ilk kez görüntülendi!

9 Mayıs Zafer Günü etkinliklerinde de görünen, geçtiğimiz günlerde cephe hattında olduğu doğrulanan Rusya'nın 'Terminatör' tankları ilk kez savaşta görüntülendi.