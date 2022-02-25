Rusya Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçurdu: İki bin dolar seviyelerine çıkacak

Alt\u0131n ise sava\u015f ortam\u0131nda 1963 dolar seviyesine kadar y\u00fckselerek son 13 ay\u0131n en y\u00fcksek seviyesine geldi.,Alt\u0131n ve petrolde yukar\u0131 do\u011fru hareketlenmeler g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, t\u00fcm riskli varl\u0131klara sert sat\u0131\u015f geldi.,Ancak analistler ola\u011fan\u00fcst\u00fc ko\u015fullardan ge\u00e7ti\u011fimizin ak\u0131lda tutulmas\u0131n\u0131 tavsiye ediyor.,D\u00fcn \u00f6\u011fle saatleri itibariyle 1,965 dolara dayanan ons alt\u0131nda 1975 seviyesi ilk diren\u00e7 olarak izlenecek.,G\u00fcvenli liman olarak \u00f6ne \u00e7\u0131kmaya devam eden ons alt\u0131n Rusya\u2019n\u0131n fiilen Ukrayna'ya sava\u015f a\u00e7mas\u0131yla y\u00fczde 3'e yak\u0131n y\u00fckseli\u015f kaydetti.,Nitekim teknik g\u00f6r\u00fcn\u00fcme bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda 2.000 dolar diren\u00e7 hedefl eri aras\u0131nda g\u00f6sterilmeye ba\u015fland\u0131.,Rusya\u2019n\u0131n Ukrayna\u2019ya kar\u015f\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 askeri operasyon k\u00fcresel piyasalar\u0131 alt\u00fcst etti. ,Sonras\u0131nda ise 2.075 dolarl\u0131k rekora giden yolun a\u00e7\u0131labilece\u011fi belirtiliyor.,Tam tersi bir senaryo da ge\u00e7erli olmakla birlikte, \u00e7at\u0131\u015fmalar\u0131n geni\u015fleyerek devam etmesi de\u011ferli metallere y\u00f6nelimi tetikleyerek daha y\u00fcksek seviyelere kap\u0131 aralayabilir.,Uzmanlar 1.995 ve 2.032 dolar seviyelerini \u00f6nemli diren\u00e7ler olarak say\u0131yor.,Uzmanlara g\u00f6re artan gerilim alt\u0131n fiyatlar\u0131nda rekoru tetikleyebilir.