Rusya yine sivilleri vurdu! Odessa kabusa uyandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

.,Rus ordusunun Ukrayna'n\u0131n Odessa b\u00f6lgesinde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi f\u00fczeli sald\u0131r\u0131larda 18 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti, 38 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n,Rusya, Ukrayna'da sivil yerle\u015fimleri vurmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna'n\u0131n Odessa b\u00f6lgesindeki Bilhorod-Dnistrovskyi'de 9 katl\u0131 bir bina ile konaklama tesisini f\u00fczeyle vurdu. ,Sald\u0131r\u0131da binan\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n,Ukrayna Devlet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Ofisi Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Kiril Timo\u015fenko, sald\u0131r\u0131larda 18 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re 9 katl\u0131 binada 16, konaklama tesisinde 2 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi, toplam 38 ki\u015fi de yaraland\u0131.