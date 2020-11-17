Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor

Amasya-Suluova yolu \u00fczerindeki \u00e7iftli\u011finin bulundu\u011fu mevkide uzun y\u0131llard\u0131r ba\u015fta elma olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli meyvelerden yeti\u015ftirmesine ra\u011fmen istedi\u011fi geliri elde edemeyip meyvecilikten \u00fcmidini kesti.. Ancak tam da bu d\u00f6nemde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc r\u00fcya ile hayat\u0131 de\u011fi\u015fti! ,Karan r\u00fcyas\u0131ndaki "Daha ne duruyorsun, h\u00fcnnap dik" sesiyle irkilmesi sonras\u0131 bu meyveyi yeti\u015ftirmek i\u00e7in ara\u015ft\u0131rmalar yap\u0131p harekete ge\u00e7ti. ,R\u00fcyas\u0131nda g\u00f6r\u00fcp bu i\u015fe giri\u015fti... \u015eimdi taleplere yeti\u015femiyor!,T\u00fcrkiye\u2019de yayg\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak ve katma de\u011ferini art\u0131rmak amac\u0131yla giri\u015fimlerini s\u00fcrd\u00fcren Karan, hi\u00e7 \u015feker i\u00e7ermeyen p\u00fcresi ile i\u00e7indeki b\u00fct\u00fcn \u015fifay\u0131 bar\u0131nd\u0131ran pekmezinden \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131na ayr\u0131ca lokumu i\u00e7inde deneme yapt\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.,52 ya\u015f\u0131ndaki Karan, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n "Bizim evden h\u00fcnnap hi\u00e7 eksik olmaz\u201d dedi\u011fi \u015fifa kayna\u011f\u0131 bu meyvenin pekmez, p\u00fcre ve lokumunu \u00fcreterek satmay\u0131 hedefliyor. \u00c7inlilerin milyonlarca ton \u00fcretip bitkisel ila\u00e7 yap\u0131m\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7e\u015fitli alanlarda kulland\u0131klar\u0131 bu meyvenin \r\n,Siyasal Bilimler Fak\u00fcltesi Uluslararas\u0131 \u0130li\u015fkiler B\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunu Ahmet Karan, \u00e7iftli\u011fini T\u00fcrkiye\u2019nin en b\u00fcy\u00fck h\u00fcnnap \u00fcretim merkezlerinden biri haline getirip elmas\u0131yla an\u0131lan \u015fehri adeta bu y\u0131l ortalama kilosunu 5 liradan satt\u0131\u011f\u0131 h\u00fcnnab\u0131n ba\u015fkentine d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n,H\u00fcnnap pektin, tanen, m\u00fcsilaj, \u015feker ve C vitamini ihtiva ediyor. H\u00fcnnap, re\u00e7el ve sirke yap\u0131m\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bitkisel ila\u00e7 olarak da kullan\u0131l\u0131yor. H\u00fcnnab\u0131n, ast\u0131m ve solunum sistemi hastalar\u0131na \u00e7ok faydal\u0131 oldu\u011fu, balgam s\u00f6k\u00fcc\u00fc ve \u00f6ks\u00fcr\u00fck kesici \u00f6zelli\u011fi oldu\u011fu biliniyor. Kan\u0131 temizleyip ba\u011f\u0131rsaklar\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran h\u00fcnnap, streste v\u00fccudun kendini tekrar in\u015fa etmesini h\u0131zland\u0131r\u0131yor. Nezle ve so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131na kar\u015f\u0131 direnci art\u0131yor. \u015eekeri dengeliyor. Zihni ve bedeni yorgunluk, zafiyet, a\u011fr\u0131 kaynakl\u0131 uykusuzluk durumlar\u0131nda insana g\u00fc\u00e7 veriyor ve ate\u015fi de d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcyor. Uzmanlar her sabah 3 h\u00fcnnap yemeyi tavsiye ediyor.\r\n\r\n