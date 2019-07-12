S-400 hava savunma sisteminin özellikleri neler?

T\u00fcrkiye ile Rusya aras\u0131nda Eyl\u00fcl 2017'de imzalanan anla\u015fmaya g\u00f6re, T\u00fcrkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda toplam d\u00f6rt bataryadan olu\u015fan iki adet S-400 sistemi sat\u0131n alacak. Bu kapsamda, ilk teslimat bug\u00fcn itibariyle ba\u015flad\u0131.,Savunma Sanayi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131, S-400'e ait par\u00e7alar\u0131n teslimat\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde de devam edece\u011fini, sistemin b\u00fct\u00fcn\u00fcyle haz\u0131r olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kullan\u0131ma ba\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Sovyetler Birli\u011fi d\u00f6neminde S-300 f\u00fczelerinin \u00fcretilmesinden sonra geli\u015ftirilmeye ba\u015flayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'n\u0131n silah envanterinde yer al\u0131yor.,S-400, \u00f6nemli siyasi, ekonomik ve askeri hedefleri "y\u00fcksek etkili koruma" i\u00e7in tasarlanan bir sistem olarak tan\u0131mlan\u0131yor.,D\u00fcnyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak nitelendirilen sistem, sava\u015f u\u00e7aklar\u0131, radar tespit ve kontrol u\u00e7aklar\u0131, ke\u015fif u\u00e7aklar\u0131, stratejik ve taktik u\u00e7aklar, taktik, operasyonel-taktik balistik f\u00fczeler, orta menzilli balistik f\u00fczeler, hipersonik hedefler ve di\u011fer geli\u015fmi\u015f hava sald\u0131r\u0131s\u0131 ara\u00e7lar\u0131n\u0131 imha etmek \u00fczere tasarland\u0131.,S-400 taburu, en az bir mobil operasyon komuta merkezi, 8 f\u0131rlat\u0131c\u0131 ve 32 f\u00fczeden olu\u015fuyor.,K\u0131sa, orta ve uzun menzillerde f\u00fczeleri ayn\u0131 anda kullanabilen S-400, 600 kilometre uzakl\u0131ktaki hedefi alg\u0131lama \u00f6zelli\u011fine sahip ve saniyede 4,8 kilometre h\u0131zla f\u00fcze g\u00f6nderilebiliyor. Sistem, hedefe 10 saniyeden daha az s\u00fcrede tepki veriyor.,S-400, \u00e7ok uzun menzilli 40N6 model f\u00fczeyle 400 kilometre, uzun menzilli 48N6 model f\u00fczeyle 250 kilometre, orta menzilli 9M96E2 model f\u00fczeyle 120 kilometre ve k\u0131sa menzilli 9M96E model f\u00fczeyle de 40 kilometredeki hedefleri vurabiliyor. ,Sistemin hedefleri aras\u0131nda B-2 ve F-117 hayalet u\u00e7aklar, B-1, F-111 ve B-52H stratejik bombard\u0131man u\u00e7aklar\u0131, EF-111A ve EA-6 elektronik harp u\u00e7aklar\u0131, TR-1 ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131, E-3A ve E-2C erken uyar\u0131 radar (AWACS) u\u00e7aklar\u0131, F-15, F-16, F-35 ve F-22 sava\u015f u\u00e7aklar\u0131, Tomahawk f\u00fczeleri ve balistik f\u00fczeler yer al\u0131yor.,Rus bas\u0131n\u0131na g\u00f6re, Rusya\u2019da Moskova b\u00f6lgesi, G\u00fcney Askeri b\u00f6lgesi, Pasifik ve Balt\u0131k filolar\u0131nda olmak \u00fczere toplam 5 S-400 alay\u0131 bulunuyor. Her alayda sekizer f\u0131rlatma sisteminin bulundu\u011fu 2'\u015fer tabur yer al\u0131yor. Rusya\u2019daki S-400 tabur say\u0131s\u0131n\u0131n 2020\u2019ye kadar 56\u2019ya \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.,Rusya, S-400 hava savunma sisteminin sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili \u015fu ana kadar T\u00fcrkiye d\u0131\u015f\u0131nda sadece \u00c7in ile anla\u015ft\u0131. ,.