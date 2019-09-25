Sabah poğaça yiyenlere kötü haber! İşte yapmanız gerekenler

Sabah i\u015fe giderken servisi ka\u00e7\u0131rsan\u0131z veya aya\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bir yere vursan\u0131z g\u00fcne \u00e7ok k\u00f6t\u00fc ba\u015flang\u0131\u00e7 yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcr ve b\u00fct\u00fcn g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fcn k\u00f6t\u00fc ge\u00e7ece\u011fine inanabilirsiniz. ,Yapaca\u011f\u0131n\u0131z i\u015flerden farkl\u0131 olarak sabah uyand\u0131\u011f\u0131n\u0131zda e\u011flenebilece\u011finiz \u015feyleri d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Yo\u011funsan\u0131z bile g\u00fcn sonunda kendinizi nas\u0131l \u00f6d\u00fcllendirece\u011finiz konusu \u00fczerinde kafa yorun. \u00c7\u00fcnk\u00fc g\u00fcn\u00fcn\u00fcz iyi veya k\u00f6t\u00fc bir \u015fekilde bitecek. G\u00fcn\u00fcn sonunda ruhunuzu ne kadar doyurdu\u011funuzun \u00f6nemli oldu\u011funu asla unutmay\u0131n.,Tarz\u0131n\u0131zdan \u00f6d\u00fcn vermeyin. K\u0131yafetlerinizi denerken ofistekilere g\u00f6re de\u011fil kendi rahat edece\u011finiz \u015fekilde giyinin. Sevmedi\u011finiz bir k\u0131yafeti her giydi\u011finizde, kendinize o g\u00fcn yapmayacaklar\u0131n\u0131z\u0131 s\u00f6ylemi\u015f oluyorsunuz. Bunun yerine i\u00e7inizden geleni yap\u0131n.,Alarm\u0131 her erteledi\u011finizde g\u00fcne ge\u00e7 ve sinirli bir \u015fekilde ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131z\u0131 akl\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131karmay\u0131n. Alarm\u0131 duydu\u011funuzda ertelemeden hemen uyanmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. Uyanmak i\u00e7in g\u00f6zlerinizi olabildi\u011fince a\u00e7\u0131n ve derin nefes al\u0131n.,Ayr\u0131ca g\u00fcn\u00fcn\u00fcz k\u00f6t\u00fc ge\u00e7ti\u011finde yata\u011f\u0131n\u0131z\u0131 su\u00e7lamaktan vazge\u00e7in. Yata\u011f\u0131n sol taraf\u0131ndan uyanman\u0131n sizin gerginli\u011finizle hi\u00e7bir alakas\u0131 yok. Sadece gitti\u011finiz yollar\u0131n yanl\u0131\u015f oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsiniz.\r\n\r\n,Sabahlar\u0131 i\u015fe ucu ucuna yeti\u015fiyorsan\u0131z ve kahvalt\u0131n\u0131z\u0131 yolda po\u011fa\u00e7a yiyerek ge\u00e7iriyorsan\u0131z bu hatay\u0131 yapmaktan vazge\u00e7in ve kendinize en az\u0131ndan ak\u015famdan bir sandvi\u00e7 haz\u0131rlay\u0131n. Bu \u015fekilde hem diyetinizi hem de karaci\u011ferinizi korumu\u015f olursunuz. Sabahlar\u0131 po\u011fa\u00e7a yediyseniz \u00f6\u011fle aras\u0131nda y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yapmay\u0131 ihmal etmeyin.,Kendi kendinize uydurmay\u0131 bir kenara b\u0131rak\u0131n ve birazdan verece\u011fimiz \u00f6nerilere harfiyen uymay\u0131 asla ihmal etmeyin. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu sayede t\u00fcm g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fcn mutlu ve huzurlu bir \u015fekilde devam ettirebilirsiniz.\r\n\r\n