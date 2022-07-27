SABAHA KARŞI UYANDILAR

A\u011fr\u0131\u2019da e\u015fine az rastlan\u0131r bir olay ya\u015fand\u0131. Fatih Mahallesi\u2019nde ya\u015fayan bir aile sabaha kar\u015f\u0131 b\u00fcy\u00fck bir g\u00fcr\u00fclt\u00fcyle uyand\u0131. ,Aile, evlerinin bir odas\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6r\u00fcnce \u015fok oldu. \u0130ddiaya g\u00f6re \u00fcst\u00fcndeki topra\u011fa dayanamayan eski a\u011fa\u00e7, evin \u00fczerine do\u011fru \u00e7\u00f6kt\u00fc.\r\n\r\n,Korku i\u00e7inde uyanan aile, evi kontrol etti. G\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda ne yapacaklar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131lar\r\n,Odada kimse olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in faciadan k\u0131l pay\u0131 d\u00f6n\u00fcld\u00fc.\r\nYa\u015fanan olayda can kayb\u0131 ya\u015fanmazken maddi hasar meydana geldi.