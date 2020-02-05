Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından ilk görüntüler

Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131\u2019nda bir yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 pistten \u00e7\u0131kt\u0131. U\u00e7a\u011f\u0131n par\u00e7aland\u0131\u011f\u0131 kazada yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken yolcular tahliye edildi. Ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 devam ediyor.\r\n,Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131\u2019nda \u0130zmir-\u0130stanbul seferini yapan bir yolcu u\u00e7a\u011f\u0131, ini\u015f yapt\u0131ktan sonra pistten \u00e7\u0131karak toprak zemine kayd\u0131. ,U\u00e7a\u011f\u0131n par\u00e7aland\u0131\u011f\u0131 kazada ufak \u00e7apl\u0131 yang\u0131n da meydana geldi. Yolcular u\u00e7aktan tahliye edilirken, olay yerine \u00e7ok say\u0131da itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.,.