Sabiha Gökçen’in modern uyku kabinleri

Uyku kabinini kullanan ve memnuniyetini ifade eden yolculardan Salim Emre Arslan, \u201cU\u00e7u\u015fum var, yakla\u015f\u0131k 2-3 saat aras\u0131 var, bende banklarda kalmak istemedi\u011fim i\u00e7in uyku kabinlerini tercih ettim. Bence Her havaalan\u0131na yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Banklarda bir\u00e7ok insan uyuyor. \u015eu anda herkes de g\u00f6r\u00fcyordur. Fiyat\u0131 bence uygun, herkesin verebilece\u011fi bir para. U\u00e7u\u015f yapan insanlar i\u00e7in ger\u00e7ekten kolayl\u0131k oluyor. \u00c7ok konforlu ben be\u011fendim. Tabletten olsun televizyondan olsun istedi\u011fim her \u015feye bakabiliyorum. Sabiha G\u00f6k\u00e7en yetkililerine ve projeyi hayata ge\u00e7iren herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum\u201d ifadelerini kulland\u0131.,\u0130stanbul Sabiha G\u00f6k\u00e7en Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131\u2019nda modern uyku kabinleri bir hafta \u00f6nce hizmet vermeye ba\u015flad\u0131.,Havaliman\u0131nda u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131 bekleyen yolcular\u0131n konforu i\u00e7in tasarlanan alanda kad\u0131n ve erkek b\u00f6l\u00fcmleri ayr\u0131 10 kad\u0131n 18 erkek ve bir de aile kabini bulunuyor.,Yolcular\u0131n yast\u0131k, battaniye, s\u0131n\u0131rs\u0131z internet ve s\u0131n\u0131rs\u0131z \u00e7ay-kahve gibi ihtiya\u00e7lar\u0131 da dahil saatlik 7 euro+kdv \u00fccretiyle kiralad\u0131\u011f\u0131 alanlara ise QR kodlarla giri\u015f yap\u0131l\u0131yor. ,Yolcular\u0131n valizlerini koyabilecekleri kendilerine \u00f6zel dolaplar\u0131n da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc alanda uyku kabinlerinin i\u00e7erisinde televizyondan yolculara tahsis edilmi\u015f \u00f6zel tabletlere kadar bir\u00e7ok \u015fey bulunuyor. Sesten izole edilen alanda yolcular\u0131n rahat dinlenebilmeleri i\u00e7in kabin i\u00e7erisinde ayr\u0131ca okyanus sesi bir hoparl\u00f6r vas\u0131tas\u0131yla yolculara ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.,Kabinlerde dileyen yolcular, u\u00e7u\u015f saatlerine yak\u0131n uyand\u0131r\u0131l\u0131yor. K\u0131sa s\u00fcre sonra ise Kepler markas\u0131 ald\u0131 alt\u0131nda hizmete sunulan uyku kabinlerini kullanan vatanda\u015flara bir robot da hizmet vermeye ba\u015flayacak. \u0130stanbul Sabiha G\u00f6k\u00e7en Uluslararas\u0131 Havaliman\u0131 Ticari \u0130\u015fler Direkt\u00f6r\u00fc Y\u00fccel Ecer ve Kepler kurucusu \u00d6mer Alaettino\u011flu da havaliman\u0131nda yeni hizmete giren uyku kabinleri hakk\u0131nda bilgi verdi.,Uyku kabinlerine yolcular\u0131n g\u00f6sterdi\u011fi ilgiden memnun olduklar\u0131n\u0131 ifade eden \u0130SG Ticari \u0130\u015fler Direkt\u00f6r\u00fc Y\u00fccel Ecer, \u201cUzun zamand\u0131r \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir projeydi ama faaliyete ge\u00e7mesi yakla\u015f\u0131k 1 haftay\u0131 buldu. Bu zaman dilimi i\u00e7inde de yolcular\u0131m\u0131z olduk\u00e7a yo\u011fun bir \u015fekilde uyku kabinlerimizi kullanmaktalar. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemlerde de biz asl\u0131nda bu artan talebi kar\u015f\u0131lamak i\u00e7in ilave alanlar\u0131 da bu kapsamda kullanmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. \u00d6zellikle ilk hafta itibariyle \u00e7ok olumlu tepkiler ald\u0131k. Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 ayn\u0131 zamanda bir transfer merkezi oldu\u011fu i\u00e7in de ba\u011flant\u0131l\u0131 u\u00e7u\u015flar aras\u0131ndaki saatleri dinlenmek i\u00e7in ge\u00e7iren yolcular \u00f6zellikle bu b\u00f6lgeye \u00e7ok ilgi g\u00f6sterdiler. Bu proje i\u00e7in T\u00fcrkiye ve d\u00fcnyada bir ilk diyebiliriz. Fiyat, performans a\u00e7\u0131s\u0131ndan da di\u011fer havalimanlar\u0131yla k\u0131yaslad\u0131\u011f\u0131mzda \u00e7ok \u00f6n plana \u00e7\u0131kan ciddi farkl\u0131l\u0131klar g\u00f6sterebilen bir alan. Hem yolculara sakin dinlenebilecekleri \u00f6zel, onlara \u00f6zg\u00fc alanlar olu\u015fturmu\u015f oluyoruz. Hem de havaliman\u0131nda onlara ekstra bir konfor alan\u0131 olu\u015fturmu\u015f oluyoruz. Zannediyorum \u00e7ok k\u0131sa zaman i\u00e7inde Sabiha G\u00f6k\u00e7en\u2019de ba\u015flay\u0131p t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lacak olan bu projeyi bir\u00e7ok havaliman\u0131nda g\u00f6rme imkan\u0131m\u0131z olacak\u201d dedi.,Mesle\u011fi nedeniyle yapt\u0131\u011f\u0131 uzun yolculuklar s\u0131ras\u0131nda havaliman\u0131nda beklemek zorunda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve uyku kabini fikrinin bu \u015fekilde ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Kepler kurucusu \u00d6mer Alaettino\u011flu, \u201c\u00c7al\u0131\u015fma saatlerimiz \u00e7ok uzundu ve \u00e7ok fazla seyahat etmemiz gerekiyordu dolay\u0131s\u0131yla bir u\u00e7ak ka\u00e7\u0131rma vakas\u0131 sonucunda Los Angeles Havaliman\u0131\u2019nda 7 saat yerde uyumak zorunda kald\u0131m. Bunun \u00fczerine b\u00f6yle bir fikir do\u011fmu\u015f oldu. Sabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131 da sa\u011f olsun b\u00f6yle bir fikrin hayata ge\u00e7irilmesi konusunda hem bize yer verdi, hem destek oldu. Yakla\u015f\u0131k bir hafta \u00f6nce bunu hayata ge\u00e7irmi\u015f olduk." ,"Bizim 28 ki\u015filik kapasitemiz var. Bu kabinlerin yan\u0131nda yan tarafta bir dolap hizmetimiz var. Hem erkek hem kad\u0131n taraf\u0131nda