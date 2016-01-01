BAŞA DÖN
-
GÜNDEM -
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama oldu, ölü ve yaralılar var
-
EKONOMİ -
Ekonomik güven endeksi yüzde 9,1 arttı
-
SPOR -
Beşiktaş - Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
-
GÜNDEM -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşme saati belli oldu
-
YAŞAM -
Van merkezli terör operasyonunda 44 kişi gözaltına alındı
-
SPOR -
Türkiye - İspanya basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? (12 Dev Adam İspanya karşısında)
-
DÜNYA -
İşte Pentagon'un yeni Türkiye raporu
-
YAŞAM -
Muş’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
-
GÜNDEM -
Terörist Murat Karayılan'dan itiraf gibi talimat
-
EKONOMİ -
Dolar 16 haftanın en düşük seviyesine indi!
-
YAŞAM -
Kayseri'deki kazada 1 kişi öldü
-
SPOR -
Galatasaray 22 milyon euro kaybetti!
-
EKONOMİ -
Bu yıl da tatil bol! 8 gün izin alana 41 gün tatil
-
YAŞAM -
Erciyes'te mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
-
MEDYA -
Çarpışma 1. ilk bölüm izle, Çarpışma 1. bölüm full tek parça izle, Çarpışma 2. bölüm fragmanı (YouTube, Puhu, Show TV izle)
-
MEDYA -
Savaşçı 55. bölüm, son bölüm izle.. Savaşçı 55. son yeni bölüm tek parça full izle, Savaşçı 56. bölüm fragmanı (Fox TV, YouTube)
-
MEDYA -
Söz 61. bölüm izle, son bölüm izle.. Söz yeni son bölüm full tek parça izle, Söz 62. yeni bölüm fragmanı (YouTube, Star TV izle)
-
MEDYA -
Çukur izle: Çukur 44. son bölüm Show TV izle: Çukur 45. yeni fragman Youtube
-
MEDYA -
Sen Anlat Karadeniz Fragman izle: Sen Anlat Karadeniz 33. Yeni Fragman Youtube | Karadeniz Son Bölüm
-
MEDYA -
Yasak Elma 24. bölüm izle, son bölüm izle | Yasak Elma 24. yeni son bölüm full tek parça izle (Yasak Elma 25. bölüm fragmanı)
Saç boyası yüzünden az kalsın ölüyordu
1
/
10
19 yaşındaki Estelle, saç boyasına karşı alerji testi yaptı. Ancak testin tam süresini beklemeyen genç kadın, hayatını tehlikeye attı.