Sadece 30 dakikada kuruluyor: TSK'dan NATO standartlarında seyyar hastane

NATO kalite standartlarına göre üretilen milli seyyar sahra hastanesi, TSK'nın yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında hasta ve yaralılara anında müdahale etme imkanı sağlayacak. Ameliyathane, yoğun bakım, acil triyaj, radyoloji, laboratuvar, eczane, diş ünitesi, çamaşır ve sterilizasyon, su arıtma ve su deposu, banyo, tuvalet, müşahede ve 2 jeneratör olmak üzere 13 konteynerden oluşan seyyar sahra hastanesi, yaklaşık 30 dakikada kurulabiliyor.