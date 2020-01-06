Sadece 600 metre kaldı! Tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacak

Nurda\u011f\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00d6kke\u015f Kavak, Adana-Gaziantep aras\u0131nda yap\u0131m\u0131na devam edilen T\u00fcrkiye'nin en uzun demiryolu t\u00fcneli projesini yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi ald\u0131.,Kavak, burada yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir yandan Bah\u00e7e-Nurda\u011f\u0131 t\u00fcnel projesi devam ederken di\u011fer yandan Nurda\u011f\u0131-Gaziantep aras\u0131nda h\u0131zl\u0131 tren yol yap\u0131m\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fini belirtti.\r\n\r\nProjenin bitirilmesini d\u00f6rt g\u00f6zle beklediklerini dile getiren Kavak, "Bizim \u00fcmidimiz o ki Cumhuriyet'in kurulu\u015funun 100'\u00fcnc\u00fc y\u0131l\u0131na yeti\u015ftirildi\u011finde dev bir eser, muazzam bir hizmet olacak. Nurda\u011f\u0131, kara yolunda oldu\u011fu gibi demiryolu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve ula\u015f\u0131m\u0131nda da b\u00f6lgenin merkezi olacak\u201d dedi.,Projenin Nurda\u011f\u0131\u2019n\u0131n geli\u015fimine ciddi katk\u0131s\u0131 olaca\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Kavak, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ve Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Cahit Turhan\u2019a te\u015fekk\u00fcr etti. \r\n\r\nT\u00fcnel \u015eefi Deniz \u015eahin de "T\u00fcnelin 9 bin 350 metresi bitti, yakla\u015f\u0131k 600 metre kald\u0131. \u00c7al\u0131\u015fmalara devam ediyoruz" diye konu\u015ftu.,Sadece 600 metre kald\u0131! 5,5 saatlik yolu 1,5 saate indirecek...,\u015eantiye \u015eefi Kadir Seyfi Turhan ise 2014 y\u0131l\u0131nda ba\u015flad\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131, 2021 y\u0131l\u0131nda bitirmeyi planlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, "Toplam g\u00fczergah\u0131m\u0131z 17 kilometre. Bunun 9 bin 950 metresi yani yakla\u015f\u0131k 10 bin metresi t\u00fcnelden olu\u015fmakta. Buradan Bah\u00e7e ve Nurda\u011f\u0131 il\u00e7eleri aras\u0131nda 34 kilometre olan mesafe t\u00fcnel sayesinde 17 kilometreye d\u00fc\u015fecek. T\u00fcnel 80 dakika olan ula\u015f\u0131m s\u00fcresini 15-20 dakikaya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcnce, hem zaman tasarrufu hem de ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k a\u00e7\u0131s\u0131ndan kara yollar\u0131ndan y\u00fck aktar\u0131m\u0131 imkan\u0131 do\u011fuyor. Di\u011fer yandan yak\u0131t tasarrufu da sa\u011flanm\u0131\u015f olacak\u201d de\u011ferlendirmesinde bulundu. (AA),Kavak, tamamland\u0131\u011f\u0131nda T\u00fcrkiye'nin en uzun demiryolu t\u00fcneli (9950 metre \u00e7ift t\u00fcp) olacak Bah\u00e7e-Nurda\u011f\u0131 T\u00fcneli'ndeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar\u0131 (TCDD) yetkilileri ve saha \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ile yerinde g\u00f6rd\u00fc.,Osmaniye'nin Bah\u00e7e il\u00e7esi ile Gaziantep'in Nurda\u011f\u0131 il\u00e7esini ba\u011flayacak "demir yolu \u00e7ift t\u00fcp ge\u00e7it projesi"nin tamamlanmas\u0131na 600 metre kald\u0131.