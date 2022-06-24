Sadece Çorum'da üretiliyor! Dünya üçüncüsü oldu, talep yağıyor...

25 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131nd\u0131r \u00c7orum'un Karg\u0131 il\u00e7esinde 1650 rak\u0131mda peynir \u00fcretimi yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00fcretici Mustafa D\u00f6\u011fen, "Karg\u0131 tulum peynirine e\u015f olarak 5 y\u0131ll\u0131k bir \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n sonucunda 'k\u00fcfl\u00fc peynir' ad\u0131yla yeni bir \u00fcr\u00fcn daha \u00e7\u0131kartt\u0131k. Bu \u00fcr\u00fcnden \u015fu anda T\u00fcrkiye'de ba\u015fka yok. Baz\u0131 b\u00f6lgelerde bu isimle \u00fcr\u00fcn yap\u0131yorlar ve k\u00fcf peynirin i\u00e7erisinde de oluyor. Ama benim yapt\u0131\u011f\u0131mda sadece peynirin d\u0131\u015f \u00e7evresinde oluyor ve i\u00e7ine i\u015flemiyor" dedi.,\u00c7orum\u2019un Karg\u0131 il\u00e7esinde 1650 rak\u0131ml\u0131 yaylada \u00fcretilen 'karg\u0131 tulum peyniri'nin k\u00fcfl\u00fc olarak tabir edilen yeni \u00e7e\u015fidi b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6r\u00fcyor.,\u0130l\u00e7ede 25 y\u0131l\u0131 a\u015fk\u0131n s\u00fcredir karg\u0131 tulum peyniri \u00fcretimi yapan \u00fcretici Mustafa D\u00f6\u011fen, ilk olarak karg\u0131 tulum peynirinin tan\u0131t\u0131lmas\u0131 i\u00e7in bir\u00e7ok giri\u015fimde bulundu. Yurt i\u00e7inde ve yurt d\u0131\u015f\u0131nda yar\u0131\u015fmalara ve fuarlara kat\u0131lan D\u00f6\u011fen, \u0130talya\u2019da kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 D\u00fcnya Peynir Fuar\u0131'nda d\u00fcnya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc oldu. \u00c7e\u015fitli \u00fcniversitelerde bu konuda konferanslar da veren D\u00f6\u011fen'in bu \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 \u00fcniversite tezlerine bile konu oldu.,Karg\u0131 tulum peyniri \u0130talya\u2019da yap\u0131lan 'D\u00fcnya Peynir Fuar\u0131'nda d\u00fcnya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fcs\u00fc olmu\u015ftu. Bunun en b\u00fcy\u00fck nedeni do\u011fal ortamda yap\u0131lmas\u0131yd\u0131. En b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 s\u00fct, \u015firden mayas\u0131 ve kaya tuzu. Ben \u015funa inan\u0131yorum ki bizim \u00fcretmi\u015f oldu\u011fumuz k\u00fcfl\u00fc peynirde e\u015f de\u011ferde. Onunla ayn\u0131 ba\u015far\u0131y\u0131 yakalayaca\u011f\u0131na da eminim\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu. (\u0130HA),Peynir alan\u0131nda kendini geli\u015ftiren Mustafa D\u00f6\u011fen, yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l \u00f6nce yeni bir peynir \u00e7e\u015fidi \u00fcretmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flad\u0131. \u00fcretti\u011fi 'K\u00fcfl\u00fc Karg\u0131 Tulum Peyniri' b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren D\u00f6\u011fen, sipari\u015flere yeti\u015fmedi\u011fini belirtti. ,Peynirin yaylan\u0131n do\u011fal ortam\u0131nda \u00fcretilmesinin aromas\u0131na direkt etki etti\u011fini belirten D\u00f6\u011fen, "Bunun \u00f6zelli\u011fi 1650 rak\u0131m. Buradaki bitkilerden otlanan hayvanlardan sa\u011f\u0131lan s\u00fctle elde edilen bir \u00fcr\u00fcn. Bu \u00fcr\u00fcn, karg\u0131 tulum peynirine g\u00f6re biraz daha zahmetli bir \u00fcr\u00fcn. Karg\u0131 tulum peyniri 6-7 ayda yenilebilir hale gelirken k\u00fcfl\u00fc peynirimiz yakla\u015f\u0131k 14 ayl\u0131k bir s\u00fcre\u00e7te yenilebilir hale geliyor, bu da aromas\u0131n\u0131 farkl\u0131la\u015ft\u0131r\u0131yor" ifadelerini kulland\u0131.