Sadece fotoğraf çektirmek istemişti! Talihsiz kızın yüzüne 40 dikiş atıldı

Arjantin'in Tucum\u00e1n \u015fehrinde arkada\u015f\u0131n\u0131 evinde ziyarete giden 17 ya\u015f\u0131ndaki Lara Sanson, burada arkada\u015f\u0131n\u0131n Kenai isimli k\u00f6pe\u011fi ile foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi.,Alman kurdu k\u00f6pek ile birka\u00e7 kare foto\u011fraf \u00e7ektiren gen\u00e7 k\u0131z, ard\u0131ndan k\u00f6pe\u011fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc \u0131s\u0131rmas\u0131yla deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fc.,Kameran\u0131n a\u00e7\u0131k oldu\u011fu s\u0131rada sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan talihsiz k\u0131z\u0131n y\u00fcz\u00fcne 40 diki\u015f at\u0131ld\u0131.,Lara olay\u0131 Twitter hesab\u0131ndan da payla\u015farak "Sesi\u00f3n de fotos con Kenai sale mal" (Kenai ile foto\u011fraf \u00e7ekimi yanl\u0131\u015f gidiyor) yazd\u0131.,Bu payla\u015f\u0131m k\u0131sa s\u00fcrede on binlerce insan taraf\u0131ndan ilgi g\u00f6rd\u00fc.,Arjantin'de ya\u015fayan 17 ya\u015f\u0131ndaki Lara Sanson, arkada\u015f\u0131n\u0131n k\u00f6pe\u011fiyle foto\u011fraf \u00e7ektirmek istedi. Hayat\u0131n\u0131n hatas\u0131n\u0131 yapan gen\u00e7 k\u0131z, k\u00f6pe\u011fin y\u00fcz\u00fcn\u00fc \u0131s\u0131rmas\u0131yla neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Twitter'dan olay an\u0131na ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri payla\u015fan Sanson'un y\u00fcz\u00fcne tam 40 diki\u015f at\u0131ld\u0131.\r\n