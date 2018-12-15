Sadece kulaklarını deldirmek istemişti, feci bir olay yaşadı

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EPDK düğmeye bastı, gazlı hatlara müdahale edene ceza geliyor
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Çocuğun karnında 2 kilo cisim çıkarıldı
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Son dakika... Dışişleri'nden Bağdat yönetminine tepki
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Fatih Terim'in istediği Melo'dan cevap geldi!
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Eren Bakıcı köy hayatı yaşıyor
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PKK'lı teröristlerin barındığı yerler imha edildi
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Hadise'den flaş Beyazıt Öztürk açıklaması
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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Ersun Yanal, Ozan Tufan'ın affedilmesini istedi!
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Rusya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi
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Marmara'da sıcaklık 2 ila 4 derece artacak
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Survivor 2019 yarışmacıları kimler? Survivor ne zaman başlayacak? 2019 SURVİVOR KADROSU BELLİ oldu mu?
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Kızım 13. bölüm izle, son bölüm izle.. Kızım son bölüm izle BLU TV | Kızım 14. yeni bölüm fragmanı (YouTube, TV8 İZLE)
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Gülperi 14. bölüm izle, son bölüm full TEK PARÇA izle.. Gülperi 14. yeni bölüm izle (Puhu, Show Tv, YouTube)
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Arka Sokaklar 499. bölüm izle, son bölüm izle, Arka Sokaklar 499. bölüm full tek parça izle (YouTube, Kanal D izle)
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Yemekteyiz 14 Aralık haftanın birincisi kim oldu, Yemekteyiz Kim Kazandı? Yemekteyiz finali haftanın birincisi kim?
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MasterChef Türkiye'de büyük ödül ne kadar? MasterChef şampiyonu kaç para alacak? MasterChef 2018 şampiyonun ödülü ne?
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Şahin Tepesi 4. yeni Son bölüm İZLE | Şahin Tepesi 5. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | ŞAHİN TEPESİ son bölüm yeni fragman (ATV, Youtube izle)
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MEDYA -
Söz 63. bölüm izle, son bölüm izle... Söz son bölüm izle (BLU TV) SÖZ 64. yeni bölüm fragmanı (YOUTUBE)
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Erkenci Kuş 23. yeni son bölüm İZLE | Erkenci Kuş 24. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? | Erkenci Kuş izle (Star TV, Youtube izle)
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MasterChef şampiyonu kim olacak? MasterChef birincisi kim olacak? Master şef şampiyonu ne zaman belli olacak?
Sadece kulaklarını deldirmek istemişti, feci bir olay yaşadı
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4,5 yıl önce kulaklarını deldirmeye karar veren Amber Rega, bin pişman oldu. Çünkü deldirme işleminde sonra kulağında üzüm büyüklüğünde yumrular çıkmaya başladı.