Sadece Türkiye'de yetişen bir bitki türü keşfedildi

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Bilge Tunçkol tarafından keşfedilen ve dünyada sadece Bartın’da bulunan bitki türüne Bartın Geveni ismi verildi.