Sadece Türkiye'de yetişen bir bitki türü keşfedildi

Bart\u0131n \u00dcniversitesi Ulus Meslek Y\u00fcksekokulu \u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi Dr. Bilge Tun\u00e7kol taraf\u0131ndan ke\u015ffedilen ve d\u00fcnyada sadece Bart\u0131n\u2019da bulunan bitki t\u00fcr\u00fcne Bart\u0131n Geveni ismi verildi.,Orman M\u00fchendisli\u011fi, Orman End\u00fcstri M\u00fchendisli\u011fi, Peyzaj Mimarl\u0131\u011f\u0131, Peyzaj ve S\u00fcs Bitkileri ile Ormanc\u0131l\u0131k ve Orman \u00dcr\u00fcnleri gibi programlar\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 Bart\u0131n \u00dcniversitesi\u2019nden bilim d\u00fcnyas\u0131n\u0131 heyecanland\u0131ran bir ke\u015fif daha yap\u0131ld\u0131. Bart\u0131n \u00dcniversitesi Ulus Meslek Y\u00fcksekokulu \u00d6\u011fretim G\u00f6revlisi Dr. Bilge Tun\u00e7kol\u2019un 2013-2016 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda K\u00fcre Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131'n\u0131n Bart\u0131n b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde s\u00fcrd\u00fcr\u00fclen floristik arazi \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u0131ras\u0131nda ke\u015ffetti\u011fi bitki t\u00fcr\u00fc 3 y\u0131l s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n sonucunda bilim d\u00fcnyas\u0131na kazand\u0131r\u0131ld\u0131.,Herbaryum ve literat\u00fcr \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sonucunda d\u00fcnyada sadece Bart\u0131n\u2019da oldu\u011fu tespit edilen bitki, d\u00fcnyan\u0131n \u00f6nde gelen bilim dergilerinden \u201cActa Botanica Croatica\u201d adl\u0131 dergide, bilim d\u00fcnyas\u0131 i\u00e7in yeni bir bitki t\u00fcr\u00fc olarak yay\u0131nland\u0131. Bitki t\u00fcr\u00fc, D\u00fcnya Do\u011fay\u0131 Koruma Vakf\u0131 (WWF) taraf\u0131ndan \u201cDo\u011fa Koruma A\u00e7\u0131s\u0131ndan K\u00fcresel D\u00fczeyde \u00d6ncelikli Ekolojik B\u00f6lgeler\u201d aras\u0131nda kabul edilen ve tehlike alt\u0131ndaki \u201cKaradeniz Nemli Karstik Orman\u201d ekosistemlerinin en zengin biyolojik \u00e7e\u015fitlili\u011fine sahip alanlar\u0131ndan olan K\u00fcre Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131\u2019n\u0131n Bart\u0131n b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ke\u015ffedildi.,Bu \u00e7al\u0131\u015fma ile yay\u0131l\u0131\u015f alan\u0131 ilk defa Bart\u0131n s\u0131n\u0131rlar\u0131 olan, D\u00fcnya i\u00e7in yeni bir endemik bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fcn ke\u015ffedildi\u011fini ifade eden Dr. Tun\u00e7kol, yeni bir geven t\u00fcr\u00fc olan bu bitkiye, D\u00fcnya\u2019da ilk defa ke\u015ffedildi\u011fi yer olan Bart\u0131n\u2019daki yay\u0131l\u0131\u015f\u0131na ve ya\u015fam alan\u0131na ithafen \u201cAstragalus bartinense\u201d (Bart\u0131n Geveni) ad\u0131 verildi\u011fini s\u00f6yledi. Tun\u00e7kol, \u201c2017 y\u0131l\u0131nda Prof. Dr. Necmi Aksoy dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131nda tamamlanan T\u00dcB\u0130TAK destekli; \u2018K\u00fcre Da\u011flar\u0131 Milli Park\u0131\u2019n\u0131n Bitki Toplumlar\u0131 ve Floras\u0131 (Bart\u0131n B\u00f6l\u00fcm\u00fc)\u2019 adl\u0131 doktora tez \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131nda bu bitki t\u00fcr\u00fc ke\u015ffedilmi\u015f ve T\u00fcrk botanik\u00e7ilerle birlikte isimlendirilmi\u015ftir\u201d dedi.,Ke\u015ffedilen bitki t\u00fcr\u00fc hakk\u0131nda bilgiler veren Tun\u00e7kol, \u201cBart\u0131n Geveni (Astragalus bartinense), Baklagiller (Fabaceae) familyas\u0131ndan, geven (Astragalus sp.) cinsinin, Tapinodes Bunge seksiyonuna aittir. Olduk\u00e7a g\u00f6steri\u015fli renkte \u00e7i\u00e7eklere sahip olan ve kayal\u0131k habitatlarda adeta yer \u00f6rt\u00fcc\u00fc bir hal\u0131 gibi do\u011fay\u0131 sar\u0131p sarmalayan bu yeni bitki, park ve bah\u00e7elerde \u00f6zellikle \u2018kaya bah\u00e7eleri\u2019 ve \u2018yer \u00f6rt\u00fcc\u00fc\u2019 s\u00fcs bitkisi olarak kullan\u0131m potansiyelinde sahiptir\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Dr. Tun\u00e7kol, bitki t\u00fcr\u00fcn\u00fcn bilim d\u00fcnyas\u0131na kazand\u0131r\u0131lmas\u0131nda destek verenlere de te\u015fekk\u00fcr ederek, \u201cBu noktada t\u00fcm \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131zda oldu\u011fu gibi bilim d\u00fcnyas\u0131n\u0131 heyecanland\u0131ran bu ke\u015fifte de yan\u0131m\u0131zda olarak bizlere destek veren \u00dcniversitemiz Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Say\u0131n Orhan Uzun\u2019a \u00f6ncelikle te\u015fekk\u00fcrlerimi sunuyorum. Ayr\u0131ca yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmaya her a\u015famas\u0131nda desteklerini esirgemeyen Gazi \u00dcniversitesi Fen Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Say\u0131n Zeki Ayta\u00e7\u2019a, D\u00fczce \u00dcniversitesi Orman Fak\u00fcltesi \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Say\u0131n Necmi Aksoy\u2019a, Gazi \u00dcniversitesi Fen Fak\u00fcltesi\u2019nden Ar\u015f. G\u00f6r. Dr. Say\u0131n Ahter Fi\u015fne\u2019ye de ayr\u0131 ayr\u0131 te\u015fekk\u00fcr ediyorum. Doktora tez \u00e7al\u0131\u015fmam\u0131n bir neticesi olarak ortaya \u00e7\u0131kan bu t\u00fcr i\u00e7in destek ald\u0131\u011f\u0131m T\u00dcB\u0130TAK TOVAG Grubu\u2019na da te\u015fekk\u00fcr\u00fc bir bor\u00e7 bilirim\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Bart\u0131n \u00dcniversitesi\u2019nin nitelikli insan kayna\u011f\u0131n\u0131n \u015fehrin potansiyelini en iyi \u015fekilde de\u011ferlendirerek bilim d\u00fcnyas\u0131na katk\u0131 sunmaya devam etti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Bart\u0131n \u00dcniversitesi Rekt\u00f6r\u00fc Prof. Dr. Orhan Uzun ise \u201cBart\u0131n \u00dcniversitesi olarak bilimsel \u00fcretkenli\u011fimizi her ge\u00e7en g\u00fcn artt\u0131r\u0131yor, b\u00f6lgemizden ba\u015flayarak \u00fclkemizin kalk\u0131nmas\u0131na de\u011fer kat\u0131yoruz. S\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir geli\u015fim anlay\u0131\u015f\u0131yla devam ettirdi\u011fimiz