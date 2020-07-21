Sağlık Bakanlığı son bir haftalık koronavirüs raporunu açıkladı

Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 haftal\u0131k yeni tip koronavir\u00fcs de\u011ferlendirme raporuna g\u00f6re, ge\u00e7en hafta bir \u00f6nceki haftaya g\u00f6re vaka art\u0131\u015f h\u0131z\u0131 y\u00fczde 7,7 azald\u0131.,7 g\u00fcnde hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 toplam 128 oldu. 3 bin 682 ki\u015fi ise taburcu edildi.,Bu rakamlara g\u00f6re vaka art\u0131\u015f h\u0131z\u0131 ge\u00e7en hafta, bir \u00f6nceki haftaya g\u00f6re y\u00fczde 7,7 azald\u0131.,T\u00fcrkiye`de en \u00e7ok yeni vaka 25 ila 49 ya\u015f grubunda g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,En fazla yeni vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerler aras\u0131nda \u0130stanbul tek ba\u015f\u0131na bin 699 yeni vaka ile yine ilk s\u0131rada yer ald\u0131.,Bin 601 yeni vaka ile G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi, \u0130stanbul`u takip etti.,Vakan\u0131n en \u00e7ok g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerler aras\u0131nda Ankara da yer al\u0131yor.,En fazla yeni vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerler aras\u0131nda Karaman da yer ald\u0131.,Ge\u00e7en hafta vaka art\u0131\u015f\u0131n\u0131n en y\u00fcksek oldu\u011fu iller listesinde ilk s\u0131rada Mardin yer al\u0131yor. \u0130\u015fte di\u011fer iller...,Diyarbak\u0131r,Ge\u00e7en hafta 297 binden fazla test yap\u0131ld\u0131. 6 bin 629 yeni vaka tespit edildi.,Gaziantep,Konya,En az vaka g\u00f6r\u00fclen iller listesinde ise Bal\u0131kesir ilk s\u0131rada yerini ald\u0131. A\u00e7\u0131klanan di\u011fer iller \u015f\u00f6yle;,En fazla yeni vakan\u0131n g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc yerler aras\u0131nda yer alan bir di\u011fer il ise Konya.,Tekirda\u011f,Sakarya,Denizli,N\u00fcfusa g\u00f6re vaka say\u0131s\u0131nda ise G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi ba\u015f\u0131 \u00e7ekti. Onu Bat\u0131 Anadolu ve \u0130stanbul izledi.