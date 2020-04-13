Sağlık sistemi çöken ülkede evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı!

G\u00fcney Amerika \u00fclkesi Ekvador'da korona vir\u00fcs\u00fcnden en \u00e7ok etkilenen Guayaquil kentinde evlerden 700'den fazla cans\u0131z bedenin topland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,G\u00fcney Amerika'n\u0131n Wuhan'\u0131 olarak kabul edilen Guayaquil'de yetersiz sa\u011fl\u0131k sistemi nedeniyle \u00f6l\u00fcler \u00e7\u00f6p po\u015fetlerine ya da karton tabutlara konularak ailelere teslim ediliyor.,\u00d6te yandan, Ekvador'da Covid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 333'e, toplam vaka say\u0131s\u0131 ise 7 bin 466'ya y\u00fckseldi.,Sa\u011fl\u0131k sistemi \u00e7\u00f6ken \u00fclkede evlerden 700'den fazla cans\u0131z beden topland\u0131!,Ekvador'un Guayas eyaletinin ba\u015fkenti Guayaquil'de ya\u015fanan kaosun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla olu\u015fturulan Ortak G\u00f6rev G\u00fcc\u00fcne ba\u015fkanl\u0131k eden Jorge Wated, "Evlerde g\u00f6rev g\u00fcc\u00fcyle birlikte toplad\u0131\u011f\u0131m\u0131z cans\u0131z beden say\u0131s\u0131 700'\u00fc a\u015ft\u0131" ifadelerini kulland\u0131., Wated, korona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131nda evlerden \u00e7\u0131kar\u0131lanlar\u0131n ka\u00e7\u0131n\u0131n Covid-19 nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini bilmediklerini belirtti., \u00dclkede korona vir\u00fcs\u00fcn merkez \u00fcss\u00fc haline gelen Guayaquil kentinde bulunan evlerden 700'den fazla cans\u0131z beden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.,G\u00fcney Amerika \u00fclkelerinden Ekvador'da korona vir\u00fcs\u00fc (Covid-19) nedeniyle sa\u011fl\u0131k sisteminin \u00e7\u00f6kmesinin evlerden \u00f6l\u00fclerin al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 ve cenaze hizmeti verilmedi\u011fi i\u00e7in ya\u015fayan kriz devam ediyor.