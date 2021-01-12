Sağlıklı beslenmek isterken kendi işlerinin patronu oldular

Kendi aileleri i\u00e7in kurduklar\u0131 domates ve biber seras\u0131nda yeti\u015ftirdikleri \u00fcr\u00fcnler \u00e7evresindekiler taraf\u0131ndan da ilgi g\u00f6r\u00fcnce sipari\u015flere yeti\u015femez oldular. ,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Bucak Mahallesi'nde \u00f6zel sekt\u00f6rde y\u0131llarca \u00e7al\u0131\u015fan Muhammet \u00d6zcan (30) ve Sabri Ko\u00e7yi\u011fit (34) koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131ndan korunmak i\u00e7in sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmeye y\u00f6neldi. ,\u0130\u015flerini b\u00fcy\u00fcten iki arkada\u015f \u015fimdi kendi i\u015flerinin patronu oldu.\r\n\r\n,Muhammet \u00d6zcan, pandeminin ba\u015flamas\u0131yla ba\u015flayan tar\u0131m yat\u0131r\u0131m\u0131n\u0131n gelecekleri oldu\u011funu ifade ederek, "Organik olsun istedik. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131za faydal\u0131 olal\u0131m istedik. \u0130lerleyen d\u00f6nemde daha da b\u00fcy\u00fctmek istiyoruz. Hayat\u0131m\u0131z de\u011fi\u015fti. Sabah ailemle gelip \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorum" dedi.\r\n\r\n,Restoran i\u015fletmecisi olan ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 beslenmek i\u00e7in organik tar\u0131m\u0131 ara\u015ft\u0131ran Sabri Ko\u00e7yi\u011fit ise, "Kendimiz yiyece\u011fimiz kadar ba\u015flad\u0131k. 1 seram\u0131z var. 2 d\u00f6n\u00fcm. \u0130lk hasat\u0131m\u0131z 500 kilo ile ba\u015flad\u0131. Do\u011fal bir \u015fekilde dal\u0131ndan sofraya sunuyoruz. Kozan\u2019\u0131n yayla domatesini ve biberini \u00fcretiyoruz. Ankara, \u0130stanbul\u2019a g\u00f6nderiyoruz. Organik \u00fcr\u00fcnler \u00f6n planda. Muhammet ile \u00f6nceden bir dostlu\u011fumuz vard\u0131, benim i\u015fletmem vard\u0131. Yakla\u015f\u0131k 200 bin TL sermaye ile ba\u015flad\u0131k. \u0130lerde b\u00fcy\u00fctmek istiyoruz. \u00c7e\u015fitlerimizi artt\u0131raca\u011f\u0131z. Organik olunca sipari\u015f olarak domates biber yeti\u015ftiremiyoruz" diye konu\u015ftu.