Sahaya giren Youtuber'a tepki çığ gibi büyüdü!

Vodafone Park\u2019ta oynanan Liverpool - Chelsea ma\u00e7\u0131nda sahaya bir taraftar girerken \u00e7ok ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Ge\u00e7en sezonun UEFA \u015eampiyonlar Ligi \u015fampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi sahibi Chelsea, Vodafone Park'ta kozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,Avrupa'n\u0131n ve \u0130ngiltere'nin iki b\u00fcy\u00fck ekibinin ma\u00e7\u0131 dolay\u0131s\u0131yla futbolun co\u015fkusu \u0130stanbul'da ya\u015fand\u0131.,\u0130ngiltere'nin yan\u0131 s\u0131ra d\u00fcnyan\u0131n farkl\u0131 \u00fclkelerinden \u00e7ok say\u0131da futbolsever, kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 trib\u00fcnden izlerken \u0130stanbul ve Vodafone Park, tarihi g\u00fcnlerinden birini ya\u015fad\u0131. Ma\u00e7 \u00f6ncesi halk oyunlar\u0131 g\u00f6sterisi keyifli anlar ya\u015fatt\u0131.,Liverpool ile Chelsea aras\u0131ndaki m\u00fccadele \u00f6ncesinde TRT \u0130stanbul Radyosu \u00c7oksesli \u00c7ocuk Korusu ile T\u00fcrkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan \u00e7ocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds" adl\u0131 \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 seslendirdi.,Ma\u00e7 \u00f6ncesi ger\u00e7ekle\u015ftirilen seremonide S\u00fcper Kupa da sahada yer ald\u0131. Liverpool kaptan\u0131 Jordan Henderson, ge\u00e7en sezon kazand\u0131klar\u0131 \u015eampiyonlar Ligi kupas\u0131n\u0131 platforma yerle\u015ftirirken, Chelsea kaptan\u0131 Cesar Azpilicueta da Avrupa Ligi kupas\u0131n\u0131 platforma koydu.,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 kad\u0131n hakem y\u00f6netti \r\n\r\n\u0130ki tak\u0131m aras\u0131ndaki \u00f6nemli ma\u00e7ta kad\u0131n hakemler g\u00f6rev ald\u0131.,Kar\u015f\u0131la\u015fmay\u0131 Fransa Futbol Federasyonundan kad\u0131n hakem Stephanie Frappart y\u00f6netti. Frappart'\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 ayn\u0131 \u00fclkeden Manuela Nicolosi ve \u0130rlandal\u0131 Michelle O'Neill ger\u00e7ekle\u015ftirdi. \r\n\r\nT\u00fcrk hakem C\u00fcneyt \u00c7ak\u0131r ise d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc hakem olarak saha kenar\u0131nda yer ald\u0131.,UEFA S\u00fcper Kupa ma\u00e7\u0131n\u0131 izlemek \u00fczere trib\u00fcnde yerini alan futbolseverler, m\u00fccadelenin hakemlerine destek verdi. Hakem d\u00f6rtl\u00fcs\u00fc sahaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 anda trib\u00fcndekiler alk\u0131\u015flarla desteklerini g\u00f6sterdi.,\r\nAvrupa futbolunun bu \u00f6nemli gecesinde d\u00fcnyadaki futbolseverler, Vodafone Park'taki ma\u00e7\u0131 izledi.,\r\nLiverpool ile Chelsea aras\u0131nda oynanan UEFA S\u00fcper Kupa finalinin 14. dakikas\u0131nda sahaya taraftar atlad\u0131.,Chelsea yar\u0131 alan\u0131nda sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine y\u00f6nelen ve kendini filelere b\u0131rakmak isteyen taraftar\u0131 g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri kale \u00e7izgisi \u00fczerinde durdurdu.,Sahaya giren ki\u015finin Fester Abd\u00fc ad\u0131 ile bilinen Youtuber Ali Abd\u00fclselam Y\u0131lmaz oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131... Y\u0131lmaz'\u0131n davran\u0131\u015f\u0131 tepki \u00e7ekti.,Liverpool ile Tottenham aras\u0131nda oynanan \u015eampiyonlar Ligi finalinde de bir kad\u0131n taraftar sahaya atlam\u0131\u015ft\u0131.,Ma\u00e7\u0131 T\u00fcrkiye'den izleyen \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi, Abd\u00fc'ye bu davran\u0131\u015f\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc tepki g\u00f6stererek kanal\u0131n\u0131 takipten \u00e7\u0131karmaya ba\u015flad\u0131.,Ma\u00e7 ba\u015flamadan \u00f6nce 4,6 milyon ki\u015fiden fazla takip\u00e7isi olan ve videolar\u0131 milyonlarca kez izlenen Fester Abd\u00fc'n\u00fcn, kanal\u0131ndaki takip\u00e7i say\u0131s\u0131 h\u0131zla d\u00fc\u015fmeye ba\u015flayarak 4 milyon 530 binlere kadar indi.,.