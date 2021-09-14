Sahibiyle gezmeye çıkan köpek hazine buldu

"Yerin yakla\u015f\u0131k 10 santimetre derinli\u011finde toprak bir \u00e7\u00f6mlek bulduk" diyen k\u00f6pe\u011fin sahibi, "\u0130\u00e7indeki madeni paralar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce tarihi bir hazine oldu\u011funu anlad\u0131m ve yetkililere haber verdim. Masa, art\u0131k benim i\u00e7in bir arkeolog" dedi.,B\u00d6LGEDEK\u0130 \u00d6NEML\u0130 ESERLERDEN\r\n\r\nB\u00f6lge m\u00fczesinde hazineyi teslim alan Arkeolog Samuel Spanihel, \u201cHazineyi teslim ald\u0131ktan sonra hemen bulundu\u011fu yere gidip \u00e7evresinde daha kapsaml\u0131 bir arama yapt\u0131k fakat bir \u015fey bulamad\u0131k\u201d diye konu\u015ftu.,M\u00fcze M\u00fcd\u00fcr\u00fc Tomas Vitasek ise, \u201cM\u00fczemize kazand\u0131r\u0131lan hazine, b\u00f6lgedeki en \u00f6nemli tarihi eserlerden biri. 14. y\u00fczy\u0131la ait oldu\u011funu tahmin ediyoruz. Bu hazineyi bulup bize getiren \u015fahsa \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz, yapaca\u011f\u0131m\u0131z incelemelerin ard\u0131ndan ziyaret\u00e7ilere sunabilece\u011fiz\u201d ifadelerini kulland\u0131.,K\u00f6pe\u011fin sahibi taraf\u0131ndan Valasske B\u00f6lge M\u00fczesi\u2019nin yetkililerine teslim edilen \u00e7\u00f6mlek, a\u00e7\u0131lmadan \u00f6nce Valasske Mezirici hastanesine g\u00f6t\u00fcr\u00fclerek tomografi cihaz\u0131ndan ge\u00e7irilerek incelendi. ,\u00c7ekya'n\u0131n Zlin b\u00f6lgesine ba\u011fl\u0131 Vsetin kasabas\u0131nda sahibi taraf\u0131ndan gezmeye \u00e7\u0131kar\u0131lan 'Masa' isimli k\u00f6pek, a\u011fa\u00e7l\u0131k alanda madeni paralarla dolu toprak bir \u00e7\u00f6mlek buldu.,Yap\u0131lan incelemeler sonucu \u00e7\u00f6mle\u011fin i\u00e7indeki 374 adet madeni paran\u0131n Prag groschen g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcnden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlenirken, paralar\u0131n 14. y\u00fczy\u0131la ait oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.,KAYNAK: \u0130HA,"K\u00d6PE\u011e\u0130M ARTIK B\u0130R ARKEOLOG"\r\n\r\nK\u00f6pe\u011fin sahibi yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Kasaban\u0131n biraz d\u0131\u015f\u0131ndaki a\u011fa\u00e7l\u0131k b\u00f6lgede k\u00f6pe\u011fim Masa ile gezerken \u0131srarla bir b\u00f6lgeyi e\u015felemeye ba\u015flad\u0131. \u00d6nce oyun oynad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm fakat kazd\u0131\u011f\u0131 yerde bir \u015fey oldu\u011funu fark edince ben de kazmaya ba\u015flad\u0131m" dedi.