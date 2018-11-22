Şahin Kendirci, 'Müslüm' filminden bakın ne kadar kazandı?

M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in hayat\u0131n\u0131 anlatan 'M\u00fcsl\u00fcm' filminde usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n gen\u00e7li\u011fini canland\u0131ran \u015eahin Kendirci, performans\u0131 ile sinemaseverlerden olumlu tepkiler ald\u0131.\r\n,17 ya\u015f\u0131ndaki Kendirci, Kanal D'de yay\u0131nlanan '2. Sayfa' program\u0131na konuk oldu.\r\n,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 'Yetenek Sizsiniz' ve 'O Ses T\u00fcrkiye \u00c7ocuklar' yar\u0131\u015fmalar\u0131yla ad\u0131n\u0131 duyuran \u015eahin Kendirci, son g\u00fcnlerde g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen \u00fccret tart\u0131\u015fmas\u0131 ile ilgili fla\u015f bir a\u00e7\u0131klamada bulundu.\r\n,\u015eahin Kendirci, M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'in gen\u00e7li\u011fini canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 filmden 30 bin TL kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Usta sanat\u00e7\u0131n\u0131n e\u015fi Muhterem Nur ise \u00fccret tart\u0131\u015fmas\u0131 hakk\u0131nda canl\u0131 yay\u0131nda \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131:\r\n,"Ben bu hik\u00e2yeyi ba\u015fka bir yap\u0131mc\u0131ya devrettim. Ba\u015fka biri ile anla\u015fma yapt\u0131m, 300 bin lira kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda haklar\u0131 devrettim. Bu konu o kadar uzun bir konu oldu ki anlatamam. ,Benim bu filmden hak talep etmem do\u011fru de\u011fil. Anla\u015fmaya g\u00f6re paran\u0131n yar\u0131s\u0131 imzay\u0131 at\u0131nca, devam\u0131 da i\u015f bitince alacakt\u0131m. O paradan hay\u0131r gelmedi. \u0130lk ald\u0131\u011f\u0131m paray\u0131 yan\u0131mda \u00e7al\u0131\u015fanlara verdim hi\u00e7bir hayr\u0131n\u0131 g\u00f6rmedim.",\u015eahin Kendirci, daha \u00f6nce yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Muhterem Nur beni g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde 'M\u00fcsl\u00fcm'e \u00e7ok benziyorsun' dedi. Sonra da M\u00fcsl\u00fcm Baba'ya 17 ya\u015f\u0131nda Limoncu Ali'nin hediye etti\u011fi p\u00fcsk\u00fcll\u00fc saz\u0131 bana hediye etti" demi\u015fti.,'M\u00fcsl\u00fcm' filminin \u00e7ekimleri hakk\u0131nda konu\u015fan \u015eahin Kendirci, "Aileme bakmam gerekti\u011fi i\u00e7in okula ara verdim ama a\u00e7\u0131ktan devam ediyorum. \u0130yi ki b\u00f6yle bir ailem var yar\u0131\u015fmadan sonra \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ac\u0131 ya\u015fad\u0131k. Day\u0131ma k\u0131z istemeye giderken anneannem, dedem ve day\u0131m kaza ge\u00e7irdi ve hepsi hayat\u0131n\u0131 kaybetti" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,"Herkes beni yar\u0131\u015fmaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in \u00e7ok mutlu zannediyor ama ben \u00e7ok ac\u0131 ya\u015fad\u0131m. Ge\u00e7en sene de amcam\u0131 kalp krizinden kaybettim. Meyve veren a\u011fa\u00e7 ta\u015flan\u0131r derler ya ben o ta\u015fa da kurban olurum. Filmde a\u011flama sahnesi oldu\u011funda akl\u0131ma \u00f6len akrabalar\u0131m\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyordum. Filmde t\u00fcm a\u011flama sahnelerindeki g\u00f6zya\u015flar\u0131m ger\u00e7ek."\r\n,'2. Sayfa'ya telefonla ba\u011flanan yap\u0131mc\u0131 Mustafa Uslu, "Herkes bu filmden hakk\u0131n\u0131 ald\u0131. Bu y\u00fczden \u00e7ok adaletli anla\u015fmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" \u015feklinde konu\u015ftu.,Mustafa Uslu, "Eme\u011fe sayg\u0131l\u0131 biri olarak yeti\u015ftirildim. Bunlar benim \u00e7ok zoruma gidiyor. M\u00fcsl\u00fcm G\u00fcrses'i t\u00fcm T\u00fcrkiye g\u00f6rd\u00fc, t\u00fcm T\u00fcrkiye \u00f6z\u00fcr diledi. Te\u015fekk\u00fcr ederim herkese" dedi.\r\n