Sahipleri çıkmazsa hepsi satılacak

Turizmin ba\u015fkenti Antalya'n\u0131n d\u00fcnyaya a\u00e7\u0131lan kap\u0131s\u0131 Fraport TAV Antalya Havaliman\u0131'nda, 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri aras\u0131nda 4 bin 525 kay\u0131p e\u015fya bulundu. Bu e\u015fyalardan 1015'i sahiplerine teslim edildi.\r\n,Kum- deniz ve g\u00fcne\u015f \u00fc\u00e7lemesinin merkezi, d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok turist a\u011f\u0131rlayan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kenti konumundaki Antalya, ge\u00e7en y\u0131l 13 milyon 642 bin turistle t\u00fcm zamanlar\u0131n en y\u00fcksek say\u0131s\u0131na ula\u015ft\u0131.\r\n,Bu y\u0131l 16 milyon turist hedeflenen kente, 1 Ocak- 31 A\u011fustos aras\u0131nda 193 \u00fclkeden 10 milyon 765 bin 946 turist geldi. \u00d6zellikle yaz aylar\u0131nda hava trafi\u011finin artt\u0131\u011f\u0131 kentte, bu y\u0131l\u0131n 7 ayl\u0131k b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde unutkan yolcular Antalya Havaliman\u0131'nda 4 bin 525 e\u015fya unuttu.\r\n,Buluntu e\u015fyalar havaliman\u0131 g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan kay\u0131p e\u015fya b\u00fcrosunda tek tek kay\u0131t alt\u0131na al\u0131n\u0131yor. Sahipleri tespit edilen e\u015fyalar, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na kargoyla ula\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor. Sahibi bulunamayan e\u015fyalar ise t\u00fcr\u00fcne ve \u00f6zelliklerine g\u00f6re 5 y\u0131la kadar muhafaza ediliyor. Bu s\u00fcre sonunda al\u0131nmayan maddi de\u011feri olan e\u015fyalar ihaleyle sat\u0131\u015fa sunuluyor, maddi de\u011feri olmayanlar ise imha ediliyor.\r\n,Fraport TAV Antalya Havaliman\u0131 Operasyon ve G\u00fcvenlik Direkt\u00f6r\u00fc Veli Ilgaz Arnaz, bulunan her e\u015fyan\u0131n kay\u0131t alt\u0131na al\u0131narak muhafaza edildi\u011fini s\u00f6yledi. 1 Ocak- 31 Temmuz tarihleri aras\u0131nda havaliman\u0131 s\u0131n\u0131rlar\u0131nda 4 bin 525 kay\u0131p e\u015fya bulundu\u011funu, bunlardan 1015'inin sahiplerine teslim edildi\u011fini kaydeden Arnaz, yolcular\u0131n genelde u\u00e7u\u015f tela\u015f\u0131ndan e\u015fyalar\u0131n\u0131 unuttu\u011funu belirtti.\r\n,Buluntu ve kay\u0131p e\u015fyalar\u0131n \u00e7e\u015fitlili\u011fine de\u011finen Veli Ilgaz Arnaz, "Maddi de\u011feri y\u00fcksek olan telefon, diz\u00fcst\u00fc bilgisayar, foto\u011fraf makinesi, saat ve tak\u0131lar\u0131n sahiplerine geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm\u00fc daha h\u0131zl\u0131. Maddi de\u011feri y\u00fcksek e\u015fyalar\u0131n sahipleri bize ula\u015fmay\u0131 se\u00e7iyor.Biz de gerekli teyitleri yapt\u0131ktan sonra ki\u015finin e\u015fyas\u0131n\u0131 kendisine g\u00f6nderiyoruz. Ancak maddi de\u011feri d\u00fc\u015f\u00fck e\u015fyalar i\u00e7in \u00e7ok nadir aran\u0131yoruz. Biz prosed\u00fcr gere\u011fi belirli bir s\u00fcre bu e\u015fyalar\u0131 muhafaza ediyoruz, daha sonra imha ediliyor" dedi.\r\n\r\n,\u00d6zellikle yaz sezonunda havaliman\u0131ndaki yolcu trafi\u011finin yo\u011funlu\u011funa dikkati \u00e7eken Arnaz, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri aras\u0131nda havaliman\u0131n\u0131n, i\u00e7 ve d\u0131\u015f hatlar olmak \u00fczere 18 milyon 899 bin yolcu taraf\u0131ndan kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBu d\u00f6nemde Antalya Havaliman\u0131'ndan \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapan yolculara ait 6 milyon 961 bin 273 valiz ta\u015f\u0131d\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Arnaz, "Bir o kadar valiz de giri\u015f yapm\u0131\u015f. Bu denli yo\u011fun bir havaliman\u0131nda kay\u0131p e\u015fya olmama \u015fans\u0131 \u00e7ok zay\u0131f. Ancak kay\u0131p e\u015fya ofisimiz bulunan her e\u015fyay\u0131 gerekti\u011finde ek mesai yaparak tutanakla kay\u0131t alt\u0131na alarak, sahiplerine ula\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor" dedi.\r\n\r\nValiz, bebek arabas\u0131, puset, \u015fapka, mayo, cep telefonu, tablet, diz\u00fcst\u00fc bilgisayar, g\u00f6zl\u00fck, saat, giysi gibi buluntu e\u015fyalar oldu\u011funu aktaran Arnaz, yolcular\u0131n kay\u0131p ey\u015fa i\u00e7in mutlaka kendilerine ula\u015fmas\u0131n\u0131 istedi.\r\nKaynak DHA