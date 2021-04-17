Sahiplerinin eğlenceleri: Köpeklerini şekilden şekle soktular

Muzip hayvanseverler, k\u00f6peklerini \u015fekilden \u015fekle soktular. \u201cSad And Useless\u201d hesab\u0131, Instagram\u2019daki ilgin\u00e7 \u00f6rnekleri toplay\u0131p galeri yapt\u0131.,Foto\u011fraflar aras\u0131nda baz\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 \u00f6rnekler vard\u0131 ama baz\u0131 k\u00f6peklerin, kesime giderken o kadar \u015fansl\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 dikkat \u00e7ekti.,\u0130\u015fte sahiplerine e\u011flence olan k\u00f6peklerden baz\u0131lar\u0131:,.,Sahipleri, rahatlas\u0131n diye k\u00f6peklerinin t\u00fcylerini kestirirken bazen i\u015fi abart\u0131yor.