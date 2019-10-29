Sahte banka reklamına tıkladı hayatının şokunu yaşadı!

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Mersin\u2019de ya\u015fayan H.\u015e., bankadan cep telefonuna g\u00f6nderilen mesajda, bilgisi d\u0131\u015f\u0131nda hesab\u0131nda bulunan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiya\u00e7 kredisi \u00e7ekildi\u011fini \u00f6\u011frenince polise ba\u015fvurdu. ,Polisteki ifadesinde, internette gezinirken bankan\u0131n reklam\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yleyen H.\u015e., "Daha sonra \u015fifremle girmek istedim, bilgileri girdikten sonra birden sayfa kapand\u0131, sonra hesab\u0131mdaki 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira ihtiya\u00e7 kredisi \u00e7ekildi\u011fi \u00f6\u011frendim. Banka bilgilerimin ba\u015fkalar\u0131n\u0131n eline ge\u00e7ti\u011fini anlad\u0131m" dedi.\r\n\u015eikayet \u00fczerine harekete ge\u00e7en Mersin \u0130l Emniyet \r\n,M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Siber Su\u00e7larla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, H.\u015e.\u2019nin banka bilgilerinin \u2019phishing\u2019 y\u00f6ntemiyle ele ge\u00e7irilerek hesab\u0131ndan 2 bin 760 dolar ile 5 bin lira kredi \u00e7ekildi\u011fini, paran\u0131n bir k\u0131sm\u0131n\u0131n \u0130stanbul, bir k\u0131sm\u0131n\u0131n ise Mersin\u2019deki ATM\u2019lerden nakit \u00e7ekildi\u011fini, kalan paran\u0131n ise \u00e7e\u015fitli i\u015f yerlerinden harcand\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. ,Yap\u0131lan fiziki takip ve g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n incelenmesinin ard\u0131ndan \u015fah\u0131slar\u0131 belirleyen ekipler, \u015f\u00fcphelileri g\u00f6zalt\u0131na almak i\u00e7in e\u015f zamanl\u0131 operasyon ger\u00e7ekle\u015ftirdi.,Yap\u0131lan operasyonda E.E., A.K., A.Y., H.D. ve R.A. g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,\u015eah\u0131slar\u0131n H.\u015e.\u2019in banka hesab\u0131n\u0131 ele ge\u00e7irdikten sonra paralar\u0131, 3\u2019\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slar\u0131n hesaplar\u0131na havale ederek ATM\u2019lerden banka kart\u0131 ve i\u015f yerlerine ait pos cihaz\u0131yla \u00e7ekti\u011fi de tespit edildi.,Emniyetteki ifadelerinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edilen 5 \u015fah\u0131s, \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.