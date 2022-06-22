Sakın çekirdeklerini çöpe atmayın! Tam bir şifa deposu: Yüksek tansiyonu düşürüyor, kolesterolü dengeliyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tezgahlarda yerini alan karpuz içerdiği içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerle adeta şifa deposu. Kendisi kadar karpuzun çekirdeği de faydalı. Bu nedenle karpuz tüketilirken çekirdekleriyle birlikte yenmesi gerekiyor. Karpuz çekirdeği çerez olarak yenebildiği için ayrı da satılıyor. Peki, karpuz çekirdeğinin faydaları neler? Karpuz çekirdekleri neye iyi geliyor?