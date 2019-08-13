Sakin Kent'in nüfusu 25 katına çıktı, trafik durdu

Mu\u011fla'n\u0131n ilk \u2018Sakin Kent' unvanl\u0131 Akyaka Mahallesi`nin n\u00fcfusu Kurban Bayram\u0131 dolay\u0131s\u0131yla 25 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Kurban Bayram\u0131 tatilinin ikinci ve \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fc de ak\u0131n ak\u0131n Mu\u011fla'ya gelen tatilcilerin ara\u00e7lar\u0131 karayolunda uzun kuyruklar olu\u015ftururken g\u00fcn\u00fcbirlik tatilcilerin g\u00f6zdesi Ula'n\u0131n Akyaka Mahallesi`nin hem sahili, hem de sokaklar\u0131 tatilciler ile dolup ta\u015f\u0131yor. \r\n\r\n,Mu\u011fla'n\u0131n ilk \u2018Sakin Kent' unvanl\u0131 Akyaka Mahallesi`nin yerle\u015fik n\u00fcfusu 4 bin ki\u015fiyken, yaz aylar\u0131nda \u00f6zellikle hafta sonlar\u0131 40-50 binlere var\u0131yor. Kurban Bayram\u0131 tatilinde Akyaka'n\u0131n n\u00fcfusu yerle\u015fik n\u00fcfusun 25 kat\u0131 olan 100 bin ki\u015fiye dayand\u0131.\r\n\r\n,Ula Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130smail Akkaya, il\u00e7enin genel n\u00fcfusunun 25 bin oldu\u011funu, Akyaka'n\u0131n Kurban Bayram\u0131 tatilinde il\u00e7e n\u00fcfusunun 4, mahalle n\u00fcfusunun ise 25 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 s\u00f6yledi. En b\u00fcy\u00fck sorunun otopark sorunu oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u015fkan Akkaya, \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile otopark sorununa \u00e7\u00f6z\u00fcm bulacaklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Ula Belediye Ba\u015fkan\u0131 Akkaya, \u201cK\u0131\u015f aylar\u0131nda Akyaka'n\u0131n n\u00fcfusu 4 bin. \u015eu anda merkez ve di\u011fer plajlar\u0131m\u0131z ile birlikte 100 bin n\u00fcfusa sahibiz. K\u0131\u015f aylar\u0131nda Akyaka'dan iki kamyon \u00e7\u00f6p al\u0131rken \u015fu anda 14-16 kamyon \u00e7\u00f6p al\u0131yoruz ama buna da yeti\u015fmek m\u00fcmk\u00fcn olmuyor. Akyaka Mu\u011fla'n\u0131n en yak\u0131n sayfiye yeri de\u011fil, Kale-Tavas yolu a\u00e7\u0131ld\u0131ktan sonra Denizli'nin de en yak\u0131n sayfiye yeri haline geldik. Bu nedenle Denizli'den g\u00fcn\u00fcbirlik gelen misafirlerimizi de a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. Ayd\u0131nl\u0131lar da Ku\u015fadas\u0131'ndaki yo\u011funluk artt\u0131ktan sonra Akyaka'ya gelmeye ba\u015flad\u0131. Bu nedenle Akyaka'm\u0131z\u0131n n\u00fcfusu Ayd\u0131n ve Denizlili misafirlerimiz ile birlikte ki \u0130zmir ve \u0130stanbul gibi illerinden gelenler hari\u00e7 \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir y\u00fck alt\u0131ndad\u0131r. Biz Ula Belediyesi olarak Akyaka'm\u0131za 4 bin n\u00fcfusa g\u00f6re \u00f6denek ay\u0131r\u0131yoruz. Ula'm\u0131z\u0131n genel n\u00fcfusu 25 bin 300. Ancak buna yaz aylar\u0131nda sadece Akyaka'm\u0131zda bir 100 bin ki\u015fiyi a\u011f\u0131rl\u0131yoruz. Bu konuda ma\u011fduruz. \u0130n\u015fallah yak\u0131n bir zamanda yerel y\u00f6netimler kanununu de\u011fi\u015fir. Bunlar g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131n\u0131r diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum\u201d dedi.,Akyaka'da 4 ekibin s\u00fcrekli \u00e7\u00f6p konusunda mesai harcad\u0131\u011f\u0131n\u0131, bunun yan\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n giremeyece\u011fi b\u00f6lgeler i\u00e7in elektrikli bisikletler ile \u00e7\u00f6pleri ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Akkaya, \u201c\u00c7\u00f6p konusunda \u00e7ok hassas\u0131z, \u00e7ok titiziz. \u00c7\u00fcnk\u00fc bu millet bizden \u00f6nce \u00e7\u00f6p\u00fcn\u00fcn al\u0131nmas\u0131n\u0131 ister. Birinci derecede \u00f6nceli\u011fimiz \u00e7\u00f6pler. Akyaka'n\u0131n s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 sadece \u00e7\u00f6p ile s\u0131n\u0131rl\u0131 de\u011fil. Otopark s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z da var. Y\u0131llarca bu konu hi\u00e7 ele al\u0131nmam\u0131\u015f, hi\u00e7 de\u011finilmemi\u015f. \u0130n\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te \u00c7evre Bakanl\u0131\u011f\u0131 ile ortak bir proje y\u00fcr\u00fct\u00fcp Akyaka'ya en az bin ara\u00e7l\u0131k bir otopark yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz. Bundan sonra daha da rahatlayaca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yorum\u201d dedi.