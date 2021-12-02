Sakin Şehir ünvanlı Şavşat beyaza büründü

.,Artvin`in Sakin \u015eehir (Cittaslow) \u00fcnvanl\u0131 \u015eav\u015fat il\u00e7esi g\u00fcne beyaz \u00f6rt\u00fcyle uyand\u0131.\r\n,D\u00fcn gece etkili olan ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 kentin y\u00fcksek kesimleri beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. \u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Yavuzk\u00f6y k\u00f6y\u00fcnde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 sonras\u0131 kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Artvin`in do\u011fal g\u00fczellikleri ile b\u00fcy\u00fcleyen \u015eav\u015fat il\u00e7esi k\u0131\u015f aylar\u0131nda ayr\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor.\r\n,2015 y\u0131l\u0131nda `Sakin \u015eehir` (Cittaslow) unvan\u0131 alan ve her mevsim ziyaret\u00e7ilerini a\u011f\u0131rlayan sakin \u015fehir \u015eav\u015fat, yaz\u0131n ye\u015fili, sonbaharda ise turuncu ve k\u0131rm\u0131z\u0131n\u0131n tonlar\u0131n\u0131 sergilerken, k\u0131\u015f aylar\u0131nda ise beyaz gelinli\u011fini giyiyor.\r\n,\u015eav\u015fat-Ardahan karayolu \u00fczerinde bulunan Yavuzk\u00f6y k\u00f6y\u00fcnde yer alan tescilli \u015eav\u015fat evleri beyaz \u00f6rt\u00fcyle farkl\u0131 bir g\u00fczelli\u011fe kavu\u015fuyor.\r\n,Do\u011fal ve ya\u015fl\u0131 ormanlar i\u00e7inden yer alan ladin, sar\u0131\u00e7am ve k\u00f6knar a\u011fa\u00e7lar\u0131n\u0131n etraf\u0131na kurulan yayla evlerinin \u00e7at\u0131lar\u0131 karla kaplan\u0131rken, muhte\u015fem manzara havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n