Sakız çıkartmalarından servet kazandı

Sovyetler'de 1990\u2019l\u0131 y\u0131llarda sak\u0131z \u00fcretimi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in T\u00fcrkiye\u2019deki yerli firmalardan sak\u0131z ithalat eden Rusya\u2019da T\u00fcrk sak\u0131zlar\u0131n\u0131n bedava da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kartma koleksiyonlar\u0131na b\u00fcy\u00fck ilgi var.,Zaman\u0131nda yerli sak\u0131z firmalar\u0131n\u0131n bedava da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kartmalar \u015fimdi alt\u0131n de\u011ferinde.,Herkesin gereksiz diye \u00e7\u00f6pe att\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u0131kartmalar\u0131 \u015fimdi merakl\u0131lar\u0131 tercih ediyor. ,Bu \u00e7\u0131kartmalar Rusya\u2019daki merakl\u0131lar\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere T\u00fcrkiye\u2019deki vatanda\u015flar taraf\u0131ndan tercih ediliyor.,Bursal\u0131 koleksiyoner Aziz Al\u00e7i\u00e7ek ise bu \u00e7\u0131kartmalar\u0131 toplayarak 5 lira ile 3 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla merakl\u0131lar\u0131na sat\u0131yor.,Y\u0131llard\u0131r koleksiyonerlik yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Aziz Al\u00e7i\u00e7ek, \u201c1960 y\u0131l\u0131ndan itibaren sak\u0131z firmalar\u0131n\u0131n \u00fccretsiz da\u011f\u0131tt\u0131\u011f\u0131 promosyonlar\u0131 biriktiriyorum.,Bende 50 y\u0131ll\u0131k koleksiyon var. Bu biriktirdi\u011fim koleksiyona \u00f6zellikle Rusya\u2019dan b\u00fcy\u00fck talep var.,Rusya\u2019da kominizm d\u00f6neminde \u00e7iklet gereksiz bir \u00fcretim arac\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in \u00fcretilmiyordu. Rusya\u2019ya \u00e7ikleti T\u00fcrkiye g\u00f6nderiyordu. ,O d\u00f6nem Rusya\u2019da bu \u00e7ikleti kullanan insanlar \u015fimdi promosyon \u00e7\u0131kartmalar\u0131n\u0131 topluyorlar. Tipitip sak\u0131zlar\u0131n \u00e7\u0131kartmalar\u0131n\u0131n en b\u00fcy\u00fck koleksiyoncusu Rusya\u2019da. Bu \u00fcr\u00fcnler 5 lirayla 3 bin lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fen fiyatlarla sat\u0131l\u0131yor. Bu \u00e7\u0131kartmalar\u0131 g\u00f6ren insanlar \u00e7ocuklu\u011funa d\u00f6n\u00fcyor\u201d dedi.