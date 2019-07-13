Salako'nun biricik aşkı Emine, bakın şimdi nasıl!

Meral Zeren, efsane film Salako'da canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 Emine karakteriyle T\u00fcrk halk\u0131n\u0131n g\u00f6nl\u00fcne taht kurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Aslen Diyarbak\u0131rl\u0131 olan Ye\u015fil\u00e7am g\u00fczeli, 1956 y\u0131l\u0131nda Adana'da d\u00fcnyaya geldi.\r\n\r\n,Zor ko\u015fullar alt\u0131nda ilk ve orta \u00f6\u011frenimini tamamlayan Zeren, lise e\u011fitimi almad\u0131.\r\n\r\n,15 ya\u015f\u0131nda \u015fark\u0131c\u0131l\u0131k yaparken, y\u00f6netmen At\u0131f Y\u0131lmaz ve Memduh \u00dcn taraf\u0131ndan ke\u015ffedilerek Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u0131\u015f\u0131lt\u0131l\u0131 d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n,Banker Bilo, K\u00f6yden \u0130ndim \u015eehre ve Battal Gazi'nin \u0130ntikam\u0131 gibi bir\u00e7ok efsane filmde rol ald\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrk Sanat M\u00fczi\u011fi dersleri ald\u0131\u011f\u0131 Selami \u015eahin'le, 1975-1978 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda a\u015fk ya\u015fad\u0131. \u00d6yle ki Selami \u015eahin'in, 'Sensiz Olmuyor' ve Sen Mevsimler Gibisin De\u011fi\u015firsin' isimli \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 Meral Zeren'e yazd\u0131\u011f\u0131 bile s\u00f6ylenir.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem Ye\u015fil\u00e7am'a g\u00fczelli\u011fiyle damga vuran Meral Zeren, 1992 y\u0131l\u0131nda Bebek'e yerle\u015fti.\r\n\r\n,\u015eimdilerde ekranlardan uzak bir hayat s\u00fcrd\u00fcren Zeren'in ba\u015f\u0131, bir d\u00f6nem kredi kartlar\u0131yla dertteydi.\r\n\r\n,Eski g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcnden eser kalmayan y\u0131ld\u0131z, ''\u00c7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m y\u0131llarda \u00e7ok israf etmi\u015fim. K\u00fcrklere ve sahne kost\u00fcmlerine \u00f6dedi\u011fim parayla birden fazla ev al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ok pi\u015fman\u0131m. Kimse bana ak\u0131l vermedi.'' s\u00f6zleriyle, ge\u00e7mi\u015f hatalar\u0131na sitem etmi\u015fti.\r\n\r\n,.