Salçalık biberler tarlada çürüyor! 40 kuruşa alıcı yok

Bursa'da sal\u00e7al\u0131k biber hasad\u0131na ba\u015flayan \u00e7ift\u00e7iler ge\u00e7en y\u0131l 2 liraya satt\u0131klar\u0131 bibere bu y\u0131l 40 kuru\u015fa al\u0131c\u0131 bulam\u0131yor. Sal\u00e7al\u0131k biberler tarlada \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131.,Mustafakemalpa\u015fa il\u00e7esinde sal\u00e7al\u0131k biber ekimini yapan \u00fcreticiler ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l sofral\u0131k olan\u0131n\u0131 3 liradan sal\u00e7al\u0131klar\u0131 ise 2 liradan satm\u0131\u015ft\u0131. Bu y\u0131l da ekim yapan \u00e7ift\u00e7iler sofral\u0131k biberin 1 liraya sal\u00e7al\u0131klar\u0131n ise 40 kuru\u015fa d\u00fc\u015fmesi sebebiyle kara kara d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131la oranla maliyetleri artan ancak tarlada fiyat\u0131 40 kuru\u015fa kadar d\u00fc\u015fen sal\u00e7al\u0131k biber, \u00e7ift\u00e7iyi kara kara d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcyor. \u00dcr\u00fcn tarlada kal\u0131rken, 4 ton biberden masraflar\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131ktan sonra 400 lira para kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen \u00e7ift\u00e7iler \u00e7\u00f6z\u00fcm bekliyor.,Biberlerin tarlada \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden \u00fcretici Ersin Demir, "Sal\u00e7al\u0131k biber hasad\u0131 ba\u015flad\u0131. 10 g\u00fcnd\u00fcr sal\u00e7al\u0131k biberin al\u0131c\u0131s\u0131 yok, al\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tarladaki biberler \u00e7\u00fcr\u00fcmeye ba\u015flad\u0131. Fiyatlar \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fck. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l sofral\u0131k olan\u0131n\u0131 3 liradan sat\u0131yorduk bu y\u0131l 1 lira. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l 2 liraya satt\u0131\u011f\u0131m\u0131z sal\u00e7al\u0131k biber bu y\u0131l 40 kuru\u015fa d\u00fc\u015ft\u00fc.,Di\u011fer \u00fcreticiler ise, "Bu y\u0131l eme\u011fimizin kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 alam\u0131yoruz. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l fiyatlar g\u00fczeldi. Bu y\u0131l \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir y\u0131l ya\u015f\u0131yoruz. Tarlada olan biberlere al\u0131c\u0131 \u00e7\u0131kmazsa hepsini s\u00fcr\u00fcp yeni sezona haz\u0131rlayaca\u011f\u0131z" \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00d6te yandan Karacabey ve Mustafakemalpa\u015fa il\u00e7esinde sal\u00e7al\u0131k domates i\u00e7in de benzer kriz ya\u015fanm\u0131\u015f, sal\u00e7a fabrikalar\u0131n\u0131n oyunuyla fiyatlar\u0131n dip yapmas\u0131 \u00fczerine devreye AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'in te\u015febb\u00fcs\u00fcyle T\u00fcrk \u015eeker Fabrikas\u0131 girip \u00fcr\u00fcnleri sat\u0131n alm\u0131\u015ft\u0131.,Bu fiyatlarla biber masraf\u0131n\u0131 kurtarm\u0131yor. Ge\u00e7en y\u0131lki girdiler ile bu y\u0131lki girdiler aras\u0131nda y\u00fczde y\u00fcz art\u0131\u015f var. Ge\u00e7en y\u0131l ekti\u011fimiz \u00fcr\u00fcnler ile bu y\u0131lki \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda fiyatta y\u00fczde y\u00fcz gerileme var. Biber hem 40 kuru\u015f, hem de al\u0131c\u0131 yok 10 g\u00fcnd\u00fcr al\u0131c\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in tarlada \u00e7\u00fcr\u00fcmeye mahkum kald\u0131" dedi.