Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Burdur'un Ye\u015filova il\u00e7esindeki, beyaz kumsal\u0131 ve turkuaz rengiyle "T\u00fcrkiye'nin Maldivleri" olarak \u00fcnlenen Salda G\u00f6l\u00fc'nde, Kurban Bayram\u0131 tatili dolay\u0131s\u0131yla yo\u011funluk ya\u015fan\u0131yor.\r\n,Yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131 nedeniyle "yeni normal" olarak nitelenen d\u00f6nemle ziyaret\u00e7ilerin ilgisini tekrar \u00e7ekmeye ba\u015flayan Salda G\u00f6l\u00fc, bayram tatilinde vatanda\u015flardan ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n,NASA'n\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131ndan birinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile Salda G\u00f6l\u00fc ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik a\u00e7\u0131dan benzerlik g\u00f6sterdi\u011fi duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan daha fazla ilgi g\u00f6rmeye ba\u015flayan Salda G\u00f6l\u00fc, g\u00f6rsel g\u00fczelli\u011fiyle de ziyaret\u00e7ilerini etkiliyor.\r\n,Ankara, \u0130stanbul, \u0130zmir ve Antalya gibi kentlerden g\u00fcn\u00fcbirlik do\u011fa harikas\u0131 g\u00f6l\u00fc g\u00f6rmeye gelen tatilciler, Beyaz Adalar, Halk Plaj\u0131 ve Tabiat Park\u0131'nda b\u00f6lgesinde yo\u011funluk olu\u015fturdu. Tatilciler, s\u0131cak hava nedeniyle zaman zaman g\u00f6le girerek serinlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Adana'dan gelen Elife Yapar, AA muhabirine, Salda G\u00f6l\u00fc'n\u00fc "T\u00fcrkiye'nin Maldivleri" olarak bildi\u011fini, bayram tatilini burada ge\u00e7irmek i\u00e7in geldi\u011fini s\u00f6yledi.\r\nTatilinin keyifli ge\u00e7ti\u011fini belirten Yapar, "Salda G\u00f6l\u00fc'n\u00fc g\u00f6rmek i\u00e7in 2 g\u00fcn s\u00fcren bir turla geldim, harika bir yer." dedi.\r\nKayseri'den gelen Talha Tek de sosyal medyadan s\u0131k\u00e7a ad\u0131n\u0131 duydu\u011fu i\u00e7in g\u00f6le geldi\u011fini aktard\u0131.\r\n,NASA'n\u0131n uzaya g\u00f6nderdi\u011fi "Perseverance" uzay arac\u0131yla Mars'tan baz\u0131 numuneler alaca\u011f\u0131n\u0131n s\u00f6ylendi\u011fini aktaran G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, bu sayede gezegende hangi t\u00fcr minerallerin oldu\u011funun anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 ifade etti.\r\n,Hacettepe \u00dcniversitesi Jeoloji M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Candan G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, NASA'n\u0131n Salda G\u00f6l\u00fc ile neden yak\u0131ndan ilgilendi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u00c7evre ve Tabiat Varl\u0131klar\u0131 Bilim Kurulu \u00dcyesi de olan G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, NASA'n\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131ndan birinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m\u0131nda, Salda G\u00f6l\u00fc ile Mars'taki Jezero Krateri'nin morfolojik benzerli\u011fine dikkati \u00e7ekti\u011fini belirtti.\r\n,Uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriyle birtak\u0131m g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131 yans\u0131tma reflektans de\u011ferinden yola \u00e7\u0131karak bir y\u00fczeyde hangi t\u00fcr mineraller olabilece\u011fine karar verilebildi\u011fine dikkati \u00e7eken G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, Jezero Krateri'ndeki \u00f6nceki ara\u015ft\u0131rmalarda baz\u0131 karbonat minerallerinin oldu\u011funun kuvvetle tahmin edildi\u011fini dile getirdi. G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, Salda G\u00f6l\u00fc'nde biyolojik yolla \u00fcretilen karbonat\u0131n oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Salda G\u00f6l\u00fc'ndeki son derece ilkel canl\u0131lar olan ve stromatolitler denilen "algler"in manyezit bir t\u00fcr karbonat mineralini olu\u015fturdu\u011funu vurgulayan G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, Mars'taki Jezero ile Salda aras\u0131nda morfolojik ve uzaktan alg\u0131lama y\u00f6ntemleriyle mineralleri aras\u0131nda benzerlikler kuruldu\u011funu ifade etti.\r\n,\u0130lkel canl\u0131lardan "algler"in hayat ve atmosferi olu\u015fturma a\u00e7\u0131s\u0131ndan olduk\u00e7a \u00f6nemli oldu\u011funa i\u015faret eden G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, yakla\u015f\u0131k 3,5-4 milyar y\u0131l \u00f6nce d\u00fcnyadaki hayat olu\u015fumunun da benzer bi\u00e7imde geli\u015fti\u011fini bildirdi.\r\n,G\u00f6k\u00e7eo\u011flu, alg aktivitelerinin zamanla oksijen ve karbondioksit gibi gazlar\u0131 \u00e7\u0131kararak bir \u015fekilde atmosferin olu\u015fmas\u0131na neden olduklar\u0131n\u0131 belirterek \u015funlar\u0131 kaydetti:,"NASA, acaba \u015fu anda Mars da 3,5 milyar y\u0131l \u00f6nceki d\u00fcnya gibi mi? Bunu anlamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor, bunun i\u00e7in de orada ger\u00e7ekten ilkel canl\u0131lar\u0131n aktivitesi olup olmad\u0131\u011f\u0131 konusunda uzay arac\u0131n\u0131n d\u00fcnyaya getirece\u011fi numuneler, bunun tam anla\u015f\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak. \u015eu anda elde edilen veriler, gerek morfolojik gerekse mineralojik a\u00e7\u0131dan Mars'taki Jezero'nun bizim Salda'ya \u00e7ok benzedi\u011fini g\u00f6steriyor, bu benzerli\u011fi destekleyen kuvvetli i\u015faretler var. O y\u00fczden NASA Salda G\u00f6l\u00fc ile yak\u0131ndan ilgileniyor."\r\n,Salda G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn hem g\u00f6rselli\u011fi hem de b