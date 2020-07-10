Salgın bu sektöre yaradı! 40 günde 15 bin lira kazandıran meslek

2006 y\u0131l\u0131nda d\u00f6nemin Ba\u015fbakan\u0131, bug\u00fcn\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan, ipek b\u00f6cek\u00e7ili\u011finin Hayvanc\u0131l\u0131k Destekleme Program\u0131\u2019na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve b\u00f6ylece yok olmak \u00fczere olan bu mesle\u011fe can suyu verildi\u011fini anlatan Ramazan I\u015f\u0131k, \u015fu anda T\u00fcrkiye\u2019nin ihtiyac\u0131n\u0131n y\u00fczde 30\u2019unu kar\u015f\u0131layabildiklerini ancak y\u00fczde 100\u2019\u00fcn\u00fc kar\u015f\u0131lamak istediklerini s\u00f6yledi. Ba\u015fkan I\u015f\u0131k, \u201cBiz bunu ba\u015farabiliriz, profesyonel \u00fcreticilerle ve bu alanda verilen devlet deste\u011finin artmas\u0131 ile bu m\u00fcmk\u00fcn\u201d dedi.,T\u00fcm T\u00fcrkiye\u2019ye g\u00f6nderilen ipek b\u00f6ceklerini burada canland\u0131rd\u0131klar\u0131n\u0131 anlatan I\u015f\u0131k, \u201c\u0130pek b\u00f6ceklerinin canlanmas\u0131 yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor. Edirne\u2019den Kars\u2019a kadar buradan canl\u0131 b\u00f6cek g\u00f6nderiyoruz. \u00dcretici bunu a\u00e7\u0131nca hemen b\u00f6cekleri dut yapra\u011f\u0131 ile besliyor ve yemleme i\u015fi 30 g\u00fcn s\u00fcr\u00fcyor\u201d dedi.,Salg\u0131n s\u00fcrecinin ipekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fini olumsuz etkilemedi\u011fini belirten Ba\u015fkan Ramazan I\u015f\u0131k, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:,\u201cHatta \u015f\u00f6yle ilgin\u00e7 bir durum var; insanlar bu d\u00f6nemde daha fazla evde kald\u0131klar\u0131 i\u00e7in, ipekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fi yapma konusunda talepler de artt\u0131. Salg\u0131n d\u00f6neminde insanlar \u015fehirden k\u00f6ylere geldi ve ilk defa bu i\u015fi yapanlar oldu ve \u00fcretici say\u0131s\u0131 artt\u0131. Biz salg\u0131n d\u00f6neminde Edirne\u2019den Kars\u2019a kadar t\u00fcm \u00fcreticilerimize ula\u015ft\u0131k ve bizde \u00fcretim hi\u00e7 durmad\u0131. 64 il ve il\u00e7elerine gittik, hi\u00e7bir \u00fcretici \u2018Bana gelinmedi ma\u011fdur oldum\u2019 diyemez, \u00f6nce tespite gittik, sonra canl\u0131 b\u00f6cekleri g\u00f6t\u00fcrd\u00fck \u015fimdi de ileti\u015fim teknolojilerini kullanarak 7-24 \u00fcreticilerimizin evinde oluyoruz. 40 g\u00fcnl\u00fck s\u00fcre boyunca bu \u00fcretim ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\u201d,Salg\u0131n s\u00fcrecinde tar\u0131m\u0131n desteklenece\u011fi y\u00f6n\u00fcnde a\u00e7\u0131klamalar yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ipekb\u00f6cek\u00e7ili\u011fi i\u00e7in umut verici oldu\u011funu kaydeden Ba\u015fkan I\u015f\u0131k, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\u201c2000\u2019li y\u0131llarda art\u0131k T\u00fcrkiye\u2019de bu meslek bitmi\u015fti. 2006 y\u0131l\u0131nda ise; d\u00f6nemin Ba\u015fbakan\u0131, bug\u00fcn\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan, ipek b\u00f6cek\u00e7ili\u011fi Hayvanc\u0131l\u0131k Destekleme Program\u0131\u2019na al\u0131nd\u0131. Erdo\u011fan ipek b\u00f6cek\u00e7ili\u011finin k\u00fclt\u00fcrel bir miras oldu\u011funu s\u00f6yleyerek ilgili kurum ve kurulu\u015flara \u00fcretime destek olunmas\u0131 talimat\u0131n\u0131 verdi. ,O d\u00f6nem ipekb\u00f6ce\u011finin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir \u00fcr\u00fcn olmas\u0131 i\u00e7in Hayvanc\u0131l\u0131k Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc kapsam\u0131nda \u2018Ya\u015f kozaya kilo ba\u015f\u0131na destek verilsin\u2019 dendi ve o g\u00fcnden bu yana ipekb\u00f6ce\u011fi s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir bir \u00fcr\u00fcn oldu. \u00dcreticiler \u00e7ok memnun, destek \u00e7ok faydal\u0131 oldu, yok olmak \u00fczereyken ipek b\u00f6cek\u00e7ili\u011fi yeniden canland\u0131. Sa\u011f olsun, Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n deste\u011fiyle geli\u015fiyoruz. Halen kilogram ba\u015f\u0131na destekleme, devletimiz taraf\u0131ndan verilmeye devam ediyor. Ben Cumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z Say\u0131n Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019a ve Tar\u0131m ve Orman Bakan\u0131\u2019na \u015fahs\u0131m ve \u00fcreticilerimiz ad\u0131na \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum.\u201d,Bu mesle\u011fin s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmesi ve \u00fclke ekonomisine daha b\u00fcy\u00fck katk\u0131 sunmas\u0131n\u0131 istediklerini dile getiren I\u015f\u0131k, \u201cBu nedenle de deste\u011fin devam etmesini ve kilo ba\u015f\u0131na zam yap\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.,Salg\u0131n bir tek bu sekt\u00f6re yarad\u0131! 40 g\u00fcnde 15 bin lira kazand\u0131ran meslek son g\u00fcnlerde olduk\u00e7a pop\u00fcler! \u0130\u015fte detaylar...,Tar\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n uygulad\u0131\u011f\u0131 Gen\u00e7 \u00c7ift\u00e7i Projesi ile T\u00fcrkiye genelinde 85 tane b\u00f6cek besleme evi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Ramazan I\u015f\u0131k, \u201c\u0130pekb\u00f6ce\u011fi besleme evi projesine ba\u015fvuran her \u00fcreticiye destek verildi. Hedef \u015fuydu; \u00fcretici 250 dut dikecek 5 paket ipekb\u00f6ce\u011fi yeti\u015ftirecek ve 10 bin lira kazanacakt\u0131. Bu rakam g\u00fcn\u00fcm\u00fczde 15 bin lira oldu. \u00d6zetle 40 g\u00fcnl\u00fck bir emek vererek 15 bin lira kazanmak m\u00fcmk\u00fcn oldu\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Koza Tar\u0131m Sat\u0131\u015f Kooperatifleri Birli\u011fi (Kozabirlik) Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Ramazan I\u015f\u0131k, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: ,\u201c\u00dcreticilerimizin \u015f\u00f6yle bir avantaj\u0131 var; \u00fcr\u00fcnlerini pazarlama konusunda hi\u00e7bir sorun ya\u015fam\u0131yorlar \u00e7\u00fcnk\u00fc \u00fcrettikleri yerde \u00fc