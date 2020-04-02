Salgın döneminde gassalların zor görevi

Bula\u015f\u0131c\u0131 yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcne (Covid-19) kar\u015f\u0131 gasilhanelerde de \u00fcst d\u00fczey \u00f6nlemler al\u0131nd\u0131. Gassallar, eldiven, maske, g\u00f6zl\u00fck, y\u00fcz koruyucu ve s\u0131v\u0131 ge\u00e7irmez \u00f6nl\u00fck ile vir\u00fcse kar\u015f\u0131 \u00f6nlem al\u0131yor.,Kad\u0131n gassal Sahure Ya\u011fmur, \u201c\u0130nanc\u0131m\u0131z dolay\u0131s\u0131yla bizde olmas\u0131 gereken bir vazife ve birileri tabii ki bunu yerine getirecek. Biz de bunlar\u0131 yaparken cenazenin haz\u0131rlanmas\u0131nda f\u0131khi y\u00f6nden ne gerekiyorsa en iyi \u015fekilde yerine getiriyoruz. \u00d6len ki\u015finin yerine kendini koyar da farkl\u0131 a\u00e7\u0131dan bakarsan, ki hepimizin gelece\u011fi son kap\u0131 diye d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcnce o zaman psikolojin farkl\u0131 oluyor. Benim burada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m baz\u0131 olaylarda eve gitti\u011fimde yemek yiyemedi\u011fim, uyku uyuyamad\u0131\u011f\u0131m anlar olmu\u015ftur\u201d dedi.\r\n,Mesle\u011finin zorluklar\u0131na de\u011finen kad\u0131n gassal Dilek K\u00f6mpe, \u201cYa\u015fl\u0131 cenazelerden etkileniyor insan ama gen\u00e7lerden daha \u00e7ok etkileniyoruz. \u0130lk bebek cenazemi y\u0131kad\u0131\u011f\u0131mda a\u011flam\u0131\u015ft\u0131m. \u00c7ocuklar\u0131m, ailem akl\u0131ma gelmi\u015fti. Bu en son g\u00f6revimiz. Bizim elimizden \u00e7\u0131k\u0131p Allah\u2019\u0131n huzuruna gidiyor. Bir ortama girdi\u011finiz zaman cenaze y\u0131k\u0131yorum dedi\u011finizde \u00fcrperiyorlar. Ama dini y\u00f6nden a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131n zaman anl\u0131yor, tebrik ediyorlar\u201c ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Gassal Mahir Atik, \u201cHastanede dezenfekte i\u015flemi yap\u0131l\u0131yor. Ceset torbas\u0131na konuluyor. G\u00f6revli arkada\u015flar\u0131m\u0131z koruyucu elbiseyi giyerek al\u0131yor ve bize intikal ediyor. Cenaze gasilhane b\u00f6l\u00fcm\u00fcne geldi\u011finde \u00f6zel tulumlar\u0131m\u0131z\u0131 giyerek ba\u015fl\u0131yoruz. Y\u0131kama ve dezenfekte i\u015flemlerini dini vecibeye uygun bir \u015fekilde yap\u0131yoruz. \r\n,Hocalar\u0131m\u0131zla kefenliyoruz. Kefenledikten sonra Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n duyurdu\u011fu \u015fekilde ceset torbas\u0131na koyuyoruz. \u00dczerine de Covid-19 veya \u015f\u00fcpheli diye etiket yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz. Sonra tabuta ve cenaze arabas\u0131na koyularak defin i\u015flemleri i\u00e7in gidiyor\u201d diye konu\u015ftu.,Gassal Yunis \u00c7erkes, \u201cBu mesle\u011fi severek yap\u0131yoruz. \u0130nsanlar\u0131n burada ac\u0131lar\u0131na ortak olmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. En g\u00fczel \u015fekilde dini vecibelerini yerine getirerek Rabbimize u\u011furluyoruz. Kovid-19 vakalar\u0131 oldu\u011funda da bu noktada t\u00fcm tedbirlerimizi al\u0131p dini vecibeleri yerine getiriyoruz. \u0130lk ba\u015fta bu meslekte zorland\u0131k. Ama sonra al\u0131\u015ft\u0131k, bu bizim g\u00f6revimiz. Zevkle a\u015fkla yap\u0131yoruz. Peygamber Efendimiz \u2018Kim bir cenazeyi hasbetenlillah y\u0131karsa onun g\u00fcnahlar\u0131 da d\u00f6k\u00fcl\u00fcr\u2019 misali bu bir g\u00f6rev, bir mutluluk\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Mezarl\u0131klar \u015eube M\u00fcd\u00fcr\u00fc Mustafa Demir, \u201cBiz Diyanet \u0130\u015fleri Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n bu konuyla ilgili b\u00fct\u00fcn uyar\u0131lar\u0131n\u0131, genelgelerini, y\u00f6netmeliklerini okuduk. G\u00fcncel olarak hepsini takip ediyoruz. Bunlarla ilgili korunakl\u0131 elbiselerimiz, maskemiz ve g\u00f6zl\u00fcklerimiz var. Y\u0131kamada da bununla ilgili tedbirlerimizi al\u0131yoruz\u201d dedi.