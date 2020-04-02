Salgın döneminde gassalların zor görevi

Bulaşıcı yeni tip koronavirüsüne (Covid-19) karşı gasilhanelerde de üst düzey önlemler alındı. Gassallar, eldiven, maske, gözlük, yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük ile virüse karşı önlem alıyor.