Salgının merkez üslerinden Brezilya'da korkutan görüntü

\u00d6l\u00fcmlerin ve vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n artmas\u0131na ra\u011fmen, Brezilya'n\u0131n Rio de Janeiro kentinde vatanda\u015flar, ucuz sebze ve meyve sat\u0131lan pazarlarda \u00f6nlem almadan yo\u011funluk olu\u015fturdu.,Yeni tip koronavir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131nda en \u00e7ok etkilenen \u00fclkelerden olan Brezilya'dan gelen foto\u011fraflar \u00f6nlem al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ortaya koydu.,Brezilya Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n verilerine g\u00f6re, 1079 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetmesiyle \u00fclkedeki vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 99 bin 572\u2019ye, vaka say\u0131s\u0131 da 50 bin 230 artarak 2 milyon 962 bin 442\u2019ye y\u00fckseldi.,N\u00fcfusu 211 milyonu a\u015fan Brezilya, Latin Amerika'da "salg\u0131n\u0131n merkez \u00fcss\u00fc" olarak nitelendiriliyor.,KAYNAK: AA,.,\u00d6l\u00fcmlerin ve vaka say\u0131lar\u0131n\u0131n artmas\u0131na ra\u011fmen, Rio de Janeiro kentinde vatanda\u015flar, ucuz sebze ve meyve sat\u0131lan pazarlarda \u00f6nlem almadan yo\u011funluk olu\u015fturdu.