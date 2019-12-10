Samsung kullananlar dikkat! Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor

Nisan 2020 \u2013 Galaxy Tab S6,Temmuz 2020 \u2013 Galaxy Tab S5e,2020 A\u011fustos \u2013 Galaxy Tab A 10.1 (2019),2020 A\u011fustos \u2013 Galaxy Tab A8 (2019),Ocak 2020 \u2013 Galaxy Note 10 Plus,Ocak 2020 \u2013 Galaxy Note 10,Ocak 2020 \u2013 Galaxy S10 Plus,Ocak 2020 \u2013 Galaxy S10,Ocak 2020 \u2013 Galaxy S10e,Mart 2020 \u2013 Galaxy A80,Nisan 2020 \u2013 Galaxy A70,Nisan 2020 \u2013 Galaxy A50,May\u0131s 2020 \u2013 Galaxy A30,Ocak 2020 \u2013 Galaxy A30,Haziran 2020 \u2013 Galaxy A20s,May\u0131s 2020 \u2013 Galaxy A20,May\u0131s 2020 \u2013 Galaxy A10\u015f,May\u0131s 2020 \u2013 Galaxy A10,Temmuz 2020 \u2013 Galaxy Tab S4 10.5,Eyl\u00fcl 2020 \u2013 Galaxy Tab A 10.5,Ocak 2020 \u2013 Galaxy Note 9,Temmuz 2020 \u2013 Galaxy J8,Temmuz 2020 \u2013 Galaxy J6 Plus,Haziran 2020 \u2013 Galaxy J6,Nisan 2020 \u2013 Galaxy S9 Plus,Nisan 2020 \u2013 Galaxy S9,Nisan 2020 \u2013 Galaxy A9 2018,Nisan 2020 \u2013 Galaxy A7 2018,Samsung telefon sahiplerini \u00e7ok yak\u0131ndan ilgilendiren g\u00fcncelleme listesi yay\u0131nda! Listeye mutlaka g\u00f6z at\u0131n... Bak\u0131n hangi telefonlar etkilenecek?