Sanayinin göbeğine kendi imkanlarıyla kurdu! Bu müzede yok yok

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde firma sahibi olan 3 çocuk babası iş adamı Şeref Karakaya, hobi olarak 10 yıldır eski malzemeleri ve antika eşyaları biriktiriyor. Karakaya’nın, kağıt para biriktirerek başladığı koleksiyonu yıllar içerisinde evine sığmamaya başladı. Bunun üzerine Karakaya, yeni gelen malzemelerini firmasının yazıhanesine taşıdı. Bu sayede Karakaya, sanayinin göbeğinde kendi imkanlarıyla adeta bir müze kurdu.