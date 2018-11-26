Sancaktepe'de helikopter düştü: 4 askerimiz şehit

\u0130stanbul helikopter d\u00fc\u015ft\u00fc haberi... Son dakika gelen bilgilere g\u00f6re; \u0130stanbul'un Sancaktepe il\u00e7esinde askeri helikopterin d\u00fc\u015fmesi sonucu, 4 asker \u015fehit olurken, bir asker yaraland\u0131. ,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Sancaktepe'de Top\u00e7ular Caddesi F\u0131rt\u0131na Sokak'taki 4 katl\u0131 binan\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131na \u00e7arpan askeri helikopter, soka\u011fa d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Haber verilmesi \u00fczerine b\u00f6lgeye polis, itfaiye ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. Askeri helikopterin d\u00fc\u015fmesi sonucu 4 asker \u015fehit olurken, bir asker yaraland\u0131. , Yaral\u0131 asker, ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Olay yerine gelen ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor. Sokakta g\u00fcvenlik \u015feridi olu\u015fturan polis, vatanda\u015flar\u0131n olay yerine giri\u015fine izin vermiyor.\r\n\r\n,\u0130\u015fte kazadan foto\u011fraflar,.