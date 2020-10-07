Şanlıurfa’da kan donduran olay!

Edinilen bilgiye g\u00f6re olay, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde \u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Eyy\u00fcbiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ak\u015femsetin Mahallesi'nde ya\u015fand\u0131. Sokakta kanlar i\u00e7erisindeki kad\u0131n\u0131 g\u00f6renler polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sa\u011fl\u0131k ekipleri, kad\u0131n\u0131 ilk m\u00fcdahaleyi yapt\u0131ktan sonra ambulansla Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l Devlet Hastanesine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Burada tedavi alt\u0131na al\u0131nan kad\u0131n, durumu a\u011f\u0131r oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nd\u0131.\r\n,Polis, 20 ki\u015filik bir ekip kurarak deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren olay\u0131n detaylar\u0131n\u0131 ortaya \u00e7\u0131kard\u0131. Olay\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi binada inceleme yapan polisler, cani kocan\u0131n e\u015fine i\u015fkence yapmak i\u00e7in kurdu\u011fu bir oda ile kanlar i\u00e7erisindeki yast\u0131k, hal\u0131, sopa ile kad\u0131n\u0131n ba\u011fland\u0131\u011f\u0131 zincir ve t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 s\u00f6kmek i\u00e7in kulland\u0131klar\u0131 kerpeteni buldu., Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l Devlet Hastanesinde yo\u011fun bak\u0131ma al\u0131nan kad\u0131n\u0131n t\u0131rnaklar\u0131n\u0131n kopar\u0131ld\u0131\u011f\u0131, v\u00fccudunun her yerinde i\u015fkence izleri oldu\u011fu, yaralar\u0131n\u0131n kurtland\u0131\u011f\u0131 belirlendi.\r\n,Bunu yapan insan olamaz! Kan donduran i\u015fkence haberi \u015eanl\u0131urfa'dan geldi. Korkun\u00e7 ger\u00e7e\u011fi kom\u015fular ortaya \u00e7\u0131kard\u0131..., \u0130ddiaya g\u00f6re \u0130lyas A., 3 \u00e7ocuk annesi yabanc\u0131 uyruklu e\u015fi Mirvet Nimej\u2019i (28) bir eve kilitleyip g\u00fcnlerce i\u015fkence yapt\u0131. Olay\u0131 fark edenler polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, kad\u0131n\u0131 kurtar\u0131p ambulansla hastaneye g\u00f6nderdi.,Mahalleye giden polis ekipleri, \u00e7evrede yapt\u0131klar\u0131 ara\u015ft\u0131rmada olay\u0131n orada ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirledi. Olay yerini belirlemek ve cani kocay\u0131 yakalamak i\u00e7in 20 ki\u015filik bir ekip kuruldu. Polis ekipleri mahalledeki bir\u00e7ok evde inceleme yapt\u0131. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar sonucu i\u015fkence olay\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 evin kad\u0131n\u0131n bulundu\u011fu yerden yakla\u015f\u0131k bir kilometre ileride oldu\u011fu belirlerken, \u0130lyas A.\u2019n\u0131n izini bulan polisler \u015fahs\u0131 \u015fehir merkezinde g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,Hastaneye giden polisin yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rmada \u0130lyas A. isimli \u015fahs\u0131n, yabanc\u0131 uyruklu 40 g\u00fcnl\u00fck hamile e\u015fi Mirvet N.\u2019yi (28) eve kilitleyip zincirle ba\u011flad\u0131ktan sonra g\u00fcnlerce i\u015fkence yaparak kerpetenle t\u0131rnaklar\u0131n\u0131 \u00e7ekti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Gittikleri evde kad\u0131n\u0131n di\u011fer e\u015fi \u015einda El M.\u2019nin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyen polis ekipleri, binada inceleme yapt\u0131. Yap\u0131lan incelemede evin \u00e7at\u0131s\u0131nda \u00fcst\u00fc hal\u0131 ve kilimlerle kapat\u0131lan derme \u00e7atma bir oda oldu\u011fu belirlendi. Odan\u0131n i\u00e7erisinde ve binada detayl\u0131 inceleme yapan polisler, duvarlarda, sopa, hal\u0131 ve yast\u0131kta kan izleri buldu. Evdekilerin ifadesini alan polisler cani kocan\u0131n ye\u011feni Halil A.\u2019y\u0131 da g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131.\r\n,\u0130lyas A.\u2019n\u0131n evin \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 derme \u00e7atma odada e\u015fi Mirvet N.\u2019ye s\u00fcrekli i\u015fkence yapt\u0131\u011f\u0131 belirtildi. D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde mahallede polis sireni duyan ve o esnada evde olan cani adam\u0131n ye\u011feni Halil A.\u2019n\u0131n amcas\u0131na ka\u00e7mas\u0131n\u0131 s\u00f6yledi\u011fi, kendisinin de kad\u0131n\u0131 zincirlerden kurtar\u0131p soka\u011fa b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. Kad\u0131n\u0131n da ka\u00e7arak oturdu\u011fu eski mahallesine gitti\u011fi ve eski kom\u015fular\u0131ndan yard\u0131m istedi\u011fi, kom\u015fular\u0131n aramas\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye sa\u011fl\u0131k ekipleri ile polislerin geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.\r\n,.