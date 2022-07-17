Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 470 ürün imha edildi: Aralarında bebek maması da var

Haliliye Belediyesi Zab\u0131ta M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, market ve bakkallara y\u00f6nelik denetimlerine devam ediyor. Periyodik olarak yap\u0131lan denetimlerini \u015eair Nabi Mahallesi'nde y\u00fcr\u00fcten zab\u0131ta ekipleri, market ve bakkallar\u0131n i\u015f yeri a\u00e7ma ruhsat\u0131, hijyen ve \u00fcr\u00fcnlerin son kullanma tarihlerini kontrol ediyor.,\u015eanl\u0131urfa\u2019da yap\u0131lan denetimlerde aralar\u0131n \u00e7ocuklar\u0131n yedi\u011fi at\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131klardan bebek mamalar\u0131na kadar son kullanma tarihi ge\u00e7mi\u015f 470 \u00fcr\u00fcn ele ge\u00e7irildi. ,Temizlik \u0130\u015fleri M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan tarihi ge\u00e7mi\u015f g\u0131da \u00fcr\u00fcnleri imha edilirken, vatanda\u015flar\u0131n sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayarak bu \u00fcr\u00fcnleri raflarda bulunduran i\u015f yerlerine y\u00f6nelik ise tutanak haz\u0131rland\u0131 ,Yap\u0131lan son denetimler esnas\u0131nda ekiplerin dikkati sayesinde son kullanma tarihi ge\u00e7mi\u015f \u00fcr\u00fcnlerin raflarda bulundu\u011fu fark edildi. \u00dcr\u00fcnlerin incelenmesiyle aralar\u0131nda bebek mamas\u0131, bakliyat \u00fcr\u00fcnleri, \u00e7e\u015fitli me\u015frubat ve at\u0131\u015ft\u0131rmal\u0131klar\u0131n bulundu\u011fu bin 470 \u00fcr\u00fcn ele ge\u00e7irildi.