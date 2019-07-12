Şanlıurfa'nın güvercini, Van kedisine rakip oldu!

G\u00fcvercinlerin yo\u011fun olarak beslendi\u011fi \u015eanl\u0131urfa\u2019da farkl\u0131 bir cins dikkat \u00e7ekiyor. G\u00f6zleri kahverengi- siyah ve k\u0131smen g\u00fcne\u015fte mavi ile siyah olarak de\u011fi\u015fen g\u00fcvercinler Van Kedisine rakip oldu. G\u00f6zlerindeki renkler d\u0131\u015f\u0131nda 4 farkl\u0131 t\u00fcy rengine de sahip olan g\u00fcvercinler, piyasada 500 ile 600 lira aras\u0131nda al\u0131c\u0131 buluyor. ,G\u00fcvercinlerde Kuyrak, Yap\u0131\u015fan Miski, \u00c7akmakl\u0131 gibi t\u00fcrleri var. Van Kedisinin g\u00f6zleri nas\u0131l farkl\u0131 ise bizim de farkl\u0131 renkte g\u00f6zleri olan g\u00fcvercinlerimiz vard\u0131r. Bu g\u00fcvercinlerin bir\u00e7ok \u00f6zeli\u011fi var. G\u00fcvercinin kafas\u0131nda ibibi\u011fe benzeyen boynuz \u015feklindeki ta\u00e7lar\u0131, gagas\u0131n\u0131n \u00fczerindeki ta\u00e7lar\u0131 gibi \u00f6zelikleri var. Dervi\u015f Ali g\u00fcvercinin fiyat\u0131 \u00f6zelliklerine g\u00f6re 500 ile 600 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor. ,Bu g\u00fcvercin fazla yayg\u0131nla\u015fan bir ku\u015f t\u00fcr\u00fc de\u011fildir. Bu g\u00fcvercin t\u00fcr\u00fcne de Dervi\u015f Ali deniyor\u201d diye konu\u015ftu. (\u0130HA),\u015eanl\u0131urfa'da g\u00fcvercin satarak para kazanan Yusuf Da\u011f, \u201c \u0130lkokul ikinci s\u0131n\u0131fa giderken, ku\u015f\u00e7uluk merak\u0131mdan bu i\u015fi yapmaya ba\u015flad\u0131m. \u015eanl\u0131urfa\u2019da b\u00fct\u00fcn ge\u00e7lerin ku\u015flara merak\u0131 vard\u0131r. Aile olarak ku\u015flar\u0131 severiz. Benim babam\u0131n da 6 ya\u015f\u0131ndayken ku\u015flara merak\u0131 ba\u015flam\u0131\u015f. Ben de babamdan dolay\u0131 ku\u015flar\u0131 seviyorum. Hayvanlara verdi\u011fimiz \u00f6nem bizim ho\u015fumuza gidiyor. Biz g\u00fcvercinleri seviyoruz, g\u00fcvercinler bizim bir g\u00fczelli\u011fimizdir.,,\u015eanl\u0131urfa\u2019da Van kedisi gibi farkl\u0131 renkteki g\u00f6zlere sahip olan g\u00fcvercin, g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Dervi\u015f Ali olarak isimlendirilen cinsin fiyat\u0131 ise 500 ile 600 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fiyor.