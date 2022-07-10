Şantiye alanı göle döndü, 11 hafriyat kamyonu ve 4 iş makinesi su altında kaldı

, Esenyurt'ta d\u00fckkan ev evler sular alt\u0131nda kal\u0131rken b\u00f6lgeye \u00e7ok say\u0131da i\u015f makinas\u0131 sevk edildi., G\u00f6le d\u00f6nen alan havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Ba\u011fc\u0131lar Ba\u011flar Mahallesi'ndeki bir \u015fantiye alan\u0131 da g\u00f6le d\u00f6nd\u00fc.,Bayram tatili nedeniyle \u015fantiye alan\u0131na b\u0131rak\u0131lan 11 hafriyat kamyonu ve 4 i\u015f makinesi de tamamen suyun alt\u0131nda kald\u0131.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 Soylu ise Esenyurt'a giderek incelemelerde bulundu. ,\u0130stanbul\u2019da etkili olan sa\u011fanak sonras\u0131 bir\u00e7ok yeri su bast\u0131. ,\u00d6te yandan \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f \u0130stanbul'un bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken gece saatlerinden itibaren \u00e7akan \u015fim\u015fekler geceyi ayd\u0131nlatt\u0131.\r\n\r\n,Soylu, \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015fta etkilenenlere nakdi yard\u0131m yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n etkilendi\u011fi b\u00f6lgelerden biri de Ba\u011fc\u0131lar oldu.,Yetkililer sabah erken saatlerde \u015fantiyeye geldi.\r\n\r\n