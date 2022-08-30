BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor

Saplarını çöp diye sakın atmayın! Basura kesin çözüm oluyor, 5 gün içinde hemoroidi bitiriyor

Yemek yapmak için soyduğunuz patlıcanların saplarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün. Çünkü her türlü yemeğe yakışan patlıcanın sapları basura iyi geliyor. Hareketsizlik, tuvalette uzun süre oturma, obezite gibi nedenlerden meydana gelen basura patlıcan sapları ilaç gibi çözüm oluyor. Peki, basur için patlıcan sapı nasıl kullanılır? Patlıcan sapı suyu ne kadar içilmeli? İşte patlıcan saplarını kaynatıp içmenin basura olan etkisi…

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144